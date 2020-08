CoD Warzone: Irres Setup für die Uzi macht euch zum schnellen Nahkampf-Monster

In Call of Duty: Warzone gibt es einen geheimen Setup-Trick, mit dem ihr noch schneller rennt als mit den Kali-Sticks. Denn dank eines geheimen Stats eines Aufsatzes könnt ihr mit der kleinen Uzi richtig schnell rennen und im Nahkampf Gegner zermatschen.

Was hat es mit der Uzi und Geschwindigkeit auf sich? Wer in Warzone gerne schnell rennen wollte, der musste sich bisher ein Setup mit dem Messer oder den Kali-Sticks basteln. Die Kali-Sticks kommen so auf eine Lauf-Geschwindigkeit von 103,5 Prozent.

Doch durch einen versteckten Bonus-Stat bei einem Aufsatz für die Maschinenpistole Uzi werdet ihr damit noch viel schneller und dazu noch ein richtiges Nahkampf-Monster. Ein Spieler auf reddit hat ein mächtiges Setup für die kleine SMG entwickelt, das es im Nahkampf in sich hat.

Superschnelles Uzi-Setup mit Nahkampf-Power

So sieht das Setup für die Uzi aus: Die Super-Nahkampf-Uzi besteht aus den folgenden Teilen:

Lauf: 8,5″ Fabrik Mini

8,5″ Fabrik Mini Unterlauf: Söldner-Vordergriff

Söldner-Vordergriff Schaft: Ohne Schaft

Ohne Schaft Mündung: Nahkampf-Vorstoß

Aus der eher unpopulären Uzi kann man mit diesem Setup ein Nahkampf-Monster basteln.

Im Detail bringt dieses Setup einige Vorteile. Denn durch den Griff am Unterlauf wird die ohnehin schon flotte Uzi noch schneller und kommt so auf einen Speed-Wert von insgesamt 110 Prozent! Das sind 6,5 Prozentpunkte mehr als bei den Kali-Sticks. Kurios ist hier, das der Speed-Boost des Griffs nicht offiziell in den Stats auftaucht, aber zweifellos vorhanden ist.

Um das Setup abzurunden, verpasste man der Uzi den Nahkampf-Vorstoß-Aufsatz als Mündung für mehr Schaden beim Prügeln auf den Gegner. Wollt ihr noch schneller zuschlagen, wählt den Perk „Schneller Nahkampf“. Damit könnt ihr dann brutal die Uzi euren Gegnern ins Gesicht donnern und schnell K.O. schlagen!

Wenn ihr also wie ein Irrer durch die Gegend flitzen und Gegner mit einer kleinen Maschinenpistole den Schädel einschlagen wollt, dann ist dieses Uzi-Setup für euch genau das Richtige.

Soviel zu dem fiesen kleinen Uzi-Nahkampf-Setup. Wenn ihr selbst coole Setups basteln wollt, dann schaut euch doch unseren Artikel zu den besten Perks und Ausrüstungen in CoD: Warzone an. Damit fällt es leicht, die optimalen persönlichen Loadouts für die Warzone in Call of Duty zu erstellen.