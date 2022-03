Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Call of Duty: Warzone geht 2 Jahre nach Release die Perk-Balance an. Diese Perks (deutsch: Extras) sind Teil jedes Loadouts und geben euch passive Boni.

Ein neues Update ist online in Call of Duty: Warzone und ändert 5 Basis-Perks. Mit dabei ist eine Anpassung des wichtigen Geist-Perks, was besonders für nervige Camper ein kleiner Gamechanger sein könnte. MeinMMO zeigt euch die Patch Notes auf Deutsch.

Insert

You are going to send email to