In Call of Duty: Warzone hat ein Spieler sich in einer brenzligen Situation einfach totgestellt und so seinen Gegner knallhart überrascht. Das sorgt für einige Lacher in der Community.

Was ist passiert? Der Warzone-Spieler und reddit-User Lambeauleap80 fand sich in einer brenzligen Situation wieder. Er war allein in einem Gebäude und Gegner schwärmten aus, um ihn zu suchen und zu vernichten. In einem fairen Kampf hätte er womöglich den Kürzeren gezogen.

Doch mit einem fiesen Trick schaffte er es, seinen Feind zu überlisten. Denn Lambeauleap80 stellte sich erfolgreich tot, indem er sich einfach auf den Boden legte und vorher all sein Gear abwarf. Es sah so aus, als wäre er einfach eine Leiche, die darauf wartet, gelootet zu erden.

Bald kam einer seiner Gegner vorbei. Voller Gier auf den Loot begann der Feind sogleich damit, sich die Taschen mit Beute vollzustopfen. Lambeauleap80 wartete noch eine Sekunde ab und begann dann, den Gegner mit dem Messer und bloßen Fäusten zu traktieren. Er prügelte wie irre auf ihn, während der Feind nur dumm gucken konnte und sogar noch in seiner Panik versuchte, Rüstung anzulegen.

Das half ihm aber alles nichts mehr und er ging zu Boden und direkt in den Gulag. Voller Empörung rief er noch im Todes-Voice-Chat das Offensichtliche aus: „Der war ja gar nicht tot!“

Community feiert Totstellen-Trick

So kam die Aktion an: Auf reddit, wo Lambeauleap80 ein Video der Aktion gepostet hatte, kam die Sache gut an. Die anderen User lachten sich kaputt über die Naivität des Gegners und vor allem über seinen empörten Ausruf am Ende.

Denn eigentlich hätte er bei der Sache misstrauisch werden sollen. Warum liegt da eine Leiche im Keller und niemand hat sie gelootet? Und wenn man genau hingesehen hätte, wäre doch aufgefallen, dass es sich um eine aktive Spielfigur und keine Leiche handelt.

Das macht die Aktion von Lambeauleap80 noch mutiger und verwegener. Daher postete auch ein weiterer User „Es wird keine drei Tage dauern, bis dieser Thread von Beiträgen überschwemmt wird, in denen andere Spieler das Gleiche probieren.“

Für den unglücklichen Gegner haben sie ebenfalls einen Rat: „Verpass in Zukunft einfach jeder Leiche nochmal eine Kugel zur Sicherheit“. Noch mehr Tipps und Tricks für Warzone-Spieler haben wir hier für euch parat. Lest in unserem Artikel 10 Tipps, die euch in Call of Duty Warzone einen entscheidenden Vorteil verpassen. Viel Spaß!