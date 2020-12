Twitch-Streamer stirbt in CoD Warzone, feuert aus Frust echte Waffe ab

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Was könnte das für Folgen haben? Weiterhin wurde noch spekuliert, dass die ganze Aktion noch Folgen auf Twitch haben dürfte. Denn der Gebrauch von echten Waffen im Stream führte schon öfter zu Banns. Ein Beispiel, das auf reddit genannt wurde, betraf einen Streamer, der eine Waffe in die Kamera hielt und diese damit „bedrohte“.

Dennoch sind sich die User einig, dass es höchst verantwortungslos sei, wie ein Irrer einfach in die Pampa zu ballern, nur weil man in einem Spiel verloren hat.

Was ist passiert? Der Streamer hinter dem Namen „Faze sWiisH“ spielt eine Runde Call of Duty: Warzone im Duo-Modus. Doch das Spiel lief nicht wie geplant und der Streamer wurde abgeschossen. Das ärgerte ihn wohl sehr, obwohl sein verbliebener Teamkamerad ihn an der nächsten Station hätte wiederbeleben können.

