CoD Warzone verspricht Problem zu lösen, das „nach kurzer Zeit Kopfschmerzen“ verursacht

Wann kommen die Anpassungen genau? Einen Termin für die genannten Änderungen gab Raven Software nicht heraus. Allerdings erscheint bereits heute Abend, am 6. Mai, ein neues Update in CoD Warzone. Gut möglich, dass man vielleicht schon eine erste Änderung zu sehen bekommt.

So heißt es in einem Tweet: “Vielen Dank, dass ihr uns darauf aufmerksam gemacht habt. Wir möchten, dass sich unsere Spieler beim Spielen von Warzone wohlfühlen. Wir haben das Problem [mit der Belichtung] genau beobachtet und planen, es in einem kommenden Update zu beheben.”

Was sagt Raven Software genau? In einer ganzen Reihe von Tweets haben die Entwickler Stellung zu den Ergebnissen der Umfrage gezogen und dabei einige Änderungen versprochen.

Was ist nun passiert? Über genau dieses Problem haben sich Spieler auch in einer Umfrage beschwert, die Activision vor kurzer Zeit gestartet hatte. Die Entwickler von Raven Software haben nun das Problem anerkannt und einen Fix versprochen.

Was ist genau passiert? Mit der neuen Map in Warzone kamen Ende April auch neue Farben und Licht-Effekte ins Spiel. Schon kurz nach dem Release gab es erste Spieler, die sich vor allem über die Belichtung beschwerten:

Mit dem Start der Season 3 hat Call of Duty: Warzone einige größere Anpassungen bekommen. So wurde die neue Version von Verdansk eingeführt, die mit besonderen Lichteffekten daher kommt. Doch nicht alle sind mit diesen Effekten zufrieden, sodass die Entwickler nun reagieren möchten.

