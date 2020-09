CoD Warzone: Profi zeigt mächtiges Oden-Setup für eure Solos und Duos

Das Sturmgewehr Oden kann in der Call of Duty: Warzone nur wenige Spieler überzeugen. Doch dass sie richtig gut sein kann, beweist der Profi Nick „Nickmercs“ Kolcheff in einem seiner Videos. Hier findet ihr sein Setup und ein paar Tipps zu dem Gewehr.

Was ist die Oden für eine Knarre? Das Sturmgewehr gehörte mit zu den Release-Waffen bei Call of Duty: Modern Warfare und zählt zu den schweren Sturmgewehren. Genau dieses Temperament bringt sie auch mit – sie spielt sich langsam, haut dafür aber kräftig rein.

In der Warzone bleibt das Ungetüm meist im Schrank: zu wenig Kugeln, zu ungenau. Der Profi-Warzoner „Nickmercs“ hat sich jetzt aber mal an der Waffe probiert und dabei ein Setup präsentiert, das die Stabilität der Waffe auf ein neues Level bringt und sehr einfache Kills erlaubt.

Mit dieser Aufsatz-Kombination könnt ihr, trotz Kugel-Knappheit, in Solo- oder Duo-Modi ordentlich aufräumen. Ihr braucht nur 5 Schuss für einen Kill und die niedrige Feuerrate gepaart mit dem angenehmen Rückstoß-Verhalten machen das Teil zu einer Top-Wahl in den Modi mit kleinen Teams.

Oden-Setup macht das Sturmgewehr spielbar, doch wenig Kugeln nerven

Wie sieht sein Setup aus? Statt auf ein größeres Magazin zu setzen, das der Oden eh nur maximal 30 Kugeln zur Verfügung stellt, schraubt Nick einen Laser an die Waffe. Überraschenderweise versucht er den 5mW-Laser, der bei Hüftfeuer und Mobilität helfen soll.

Mündung: Schalldämpfer (Colossus)

Lauf: Oden Fabrik 810mm

Laser: 5mW-Laser

Visier: Holovisier (Korpskampf)

In seinem englischen Video zeigt er, dass er damit gar nicht so falsch liegt. Beim Sprinten fühlt sie das Sturmgewehr dadurch deutlich mobiler an, weil ihr schnell aus dem Sprint ins Visier kommt. Sein Video binden wir hier für euch ein:

Mit dem Titel „One Shot Oden“ schießt er etwas übers Ziel hinaus. In der Warzone braucht ihr aufgrund der Panzerungs-Platten ein paar mehr Treffer (5 bei voller Rüstung). Doch mit der Feldaufrüstung „Spezialmunition“ im Magazin, haut ihr im Multiplayer Gegner selbst mit Brusttreffern direkt um. So ganz Unrecht hat er also nicht, irgendwie.

Wie spielt sich die Waffe mit dem Setup? Sehr sicher und angenehm. Die Waffe verzieht beim Abdrücken grade nach oben und da die Feuerrate so niedrig ist, könnt ihr das ganz leicht ausgleichen. Da sie so langsam feuert, spart ihr obendrein noch Kugeln.

Bei der Time-to-Kill (TTK) liegt sie im vorderen Mittelfeld und schießt Gegner sogar etwas schneller um als die beliebte M4A1. In Sachen Reichweite legt die Waffe starke Werte vor. Sie hat nur einen Punkt, an dem der Schaden runtergeht und mit dem Setup liegt der bei über 80 Metern.

Doch man merkt ihr weiterhin an, dass sie ein schweres Sturmgewehr ist, denn sie geht vergleichsweise langsam ins Visier. Dazu kommen die kleinen Magazine. Euren Arbeitsspeicher, den ihr beim Ausgleich des Rückstoßes spart, solltet ihr komplett darauf verwenden, immer an eure Magazin-Reserve zu denken.

Deswegen eignet sich diese Maschine auch nur für die Modi mit kleinen Teams – also Duo oder gleich Solo. Denn bei 4 Leuten müsstet ihr jeden mit je 5 Kugeln in die Brust bedienen und das würde dann grade so reichen.

Vor- und Nachteile des 5mW-Setups der Oden

Pro leicht zu bedienen

hoher Schaden pro Kugel

hohe Reichweite Contra wenige Kugeln im Magazin

nur für Duo oder Solo geeignet

geht etwas träge ins Visier

Schwere Sturmgewehre haben es in der Warzone nicht leicht, denn starker Schaden kommt meist auch mit harten Einschränkungen. Doch habt ihr das beste Gewehr für euch in einer Nische gefunden, können diese umso stärken sein.

Wenn ihr mal im Duo- oder Solo-Modus unterwegs seid, versucht das Setup und profitiert von den Vorzügen. Für alle anderen bleibt ja noch die lange Liste mit den besten Waffen der Warzone.