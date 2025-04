CoD Warzone: KSV Loadout – Die besten Aufsätze für die Maschinenpistole

In Warzone ist die KSV eine starke Wahl für den Battle-Royale-Modus. Wir zeigen euch ein starkes Setup mit Aufsätzen für die Maschinenpistole.

Was ist das für eine Waffe? Eine der Waffen, die sich unmittelbar nach der Rückkehr von Verdansk in Call of Duty: Warzone als Meta herausgestellt haben, ist die KSV. Die KSV ist eine Maschinenpistole mit einer hohen Feuerrate, einer sehr guten Time-to-kill auf kurze Distanz und einer hohen Mobilität.

Nachfolgend präsentieren wir euch ein starkes Loadout für die KSV und einem alternativen Build für jene, die lieber mit mehr Aufsätzen durch Verdansk ziehen wollen.

Warzone: Das beste Loadout für die KSV

Was ist das für ein Loadout? Die KSV soll euch einen Vorteil in Kämpfen auf kurze Distanz geben. Folgende Aufsätze spielt ihr dafür:

Mündung : Kompensator

: Kompensator Lauf : Langer Lauf

: Langer Lauf Unterlauf : Vertikaler Vordergriff

: Vertikaler Vordergriff Magazin : Magazinerweiterung II

: Magazinerweiterung II Griff: Kommando-Griff

Aufsätze auf Englisch Muzzle : Compensator

: Compensator Barrel : Long Barrel

: Long Barrel Underbarrel : Vertical Foregrip

: Vertical Foregrip Magazine : Extended Mag II

: Extended Mag II Rear Grip: Commando Grip

Was macht das Loadout stark? Die Mündung und der Vordergriff reduzieren den Rückstoß der Waffe, während der Lauf die Reichweite erhöht. Der Griff sorgt dafür, dass die Handhabung der KSV verbessert wird und steigert obendrauf die Zielgeschwindigkeit und das Schusstempo nach dem Sprinten.

Falls ihr die Maschinenpistole gerade erst levelt und die Aufsätze noch nicht freigeschaltet habt, könnt ihr statt des Kompensators einen Schalldämpfer ausrüsten sowie den Schnellzieh-Griff und ein kleineres Magazin wählen.

Warzone: Loadout für die KSV mit 8 Aufsätzen

Wenn ihr lieber mit 8 Aufsätzen und noch weniger Rückstoß spielen möchtet, bieten sich folgende Aufsätze an. Beachtet, dass ihr für diesen Build die Wildcard „Revolverheld“ ausrüsten müsst, um 8 statt nur 5 Aufsätze ausrüsten zu können. Ihr erhaltet die Wildcard auf Spieler-Level 33.

Visier : Kepler Microflex

: Kepler Microflex Mündung : Kompensator

: Kompensator Lauf : Langer Lauf

: Langer Lauf Unterlauf : Vertikaler Vordergriff

: Vertikaler Vordergriff Magazin : Magazinerweiterung II

: Magazinerweiterung II Griff : Ergonomischer Griff

: Ergonomischer Griff Schaft : Infliltrator-Schaft

: Infliltrator-Schaft Feuermodifikationen: Rückstoßfedern

Aufsätze auf Englisch Optic : Kepler Microflex

: Kepler Microflex Muzzle : Compensator

: Compensator Barrel : Long Barrel

: Long Barrel Underbarrel : Vertical Foregrip

: Vertical Foregrip Magazine : Extended Mag II

: Extended Mag II Rear Grip : Ergonomic Grip

: Ergonomic Grip Stock : Infiltrator Stock

: Infiltrator Stock Fire Mods: Recoil Springs

Mit der Wildcard könnt ihr als Zweitwaffe nur eine Pistole oder einen Raketenwerfer ausrüsten. Schnappt euch also eine andere Waffe und rüstet sie stattdessen aus, sobald ihr in Verdansk gelandet seid – oder kauft euch ein zweites Loadout mit einem Sturmgewehr und kombiniert beide.

Die KSV eignet sich gut für kurze Distanzen und ist damit eine gute Unterstützung für Sturmgewehre. Falls ihr noch eine starke Waffe sucht, die ihr mit der Maschinenpistole kombinieren könnt, haben wir uns angeschaut, welche Waffen in Call of Duty: Warzone viel gespielt werden. Hier findet ihr eine Übersicht mit den aktuellen Meta-Waffen im Battle Royale: CoD Warzone: Meta – Die besten Waffen mit Loadouts in der Übersicht