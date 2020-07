In Call of Duty: Warzone macht ein höchst bizarrer Bug die Runde. Wer es schafft, einen besonders fiesen Exekutions-Kill hinzulegen, stirbt unter bestimmten Situationen selbst und kann sich nicht wehren.

Was ist passiert? In Call of Duty: Warzone hat der Spieler und Streamer Clint „Maven“ Evans versucht, sich durch eine Exekution im Gulag wieder ins Spiel zurückzubringen. Solche Exekutionen sind besonders coole Methoden, um einen Gegner zu killen. Man schleicht sich von hinten ran und drückt die Nahkampftaste. Danach wird in einer Animation der Gegner brutal abgemurkst.

Daher freute sich Maven schon, als er im Gulag einen ahnungslosen Gegner auf diese Art überraschte. Doch anstatt den Gegner zu killen, starb plötzlich der Streamer selbst und flog endgültig aus dem Spiel. Er bekam das erst Sekunden später mit, weil er sich voller Freude vom Bildschirm abgewandt hatte, um seinen Meuchel-Kill zu feiern. Als er merkte, das er stattdessen tot war, konnte er kaum glauben was passiert war.

Incredible game we are playing here pic.twitter.com/HN48Su0Eqy — Clint Evans (@Maven) July 13, 2020

Doch was war eigentlich passiert?

Bug mit Wurfmesser schützt vor Meuchel-Exekution

Was war der Grund für den Eigen-Kill? Nachdem der Streamer Maven seinen Chat und Twitter befragt hatte, kamen bald Antworten herein. Denn allem Anschein nach gibt es einen bizarren Bug, der im Falle einer Exekution den Angreifer umlegt.

Aber nur, wenn das Opfer ein Wurfmesser als Waffe in der Hand hält. Das würde laut einigen Antworten via Twitter zuverlässig den Tod des Exekutierenden auslösen und wäre wohl sogar ein Schutz gegen solche hinterlistigen Angriffe.

Only with throwing knife I think as it’s an insta kill — mscrp (@MaxMoscrop5) July 13, 2020

Was machen die Entwickler? Freilich ist dieser „Effekt“ nicht beabsichtigt und sollte schnell gefixt werden, immerhin ist es schwer genug, solche Exekutionen hinzubekommen. Dann ohne Möglichkeit zur Gegenwehr selbst zu sterben ist extrem frustrierend. Allerdings taucht der Bug mit dem Wurfmesser und den nach hinten losgehenden Exekutionen bisher nicht in der Bugliste der Entwickler auf Trello auf.

Solche Bugs gibt es schon in Warzone: Der Fehler mit dem Messer ist nicht der einzige gefährliche Bug in Call of Duty: Warzone. So gibt es einen gemeinen Bug, der bei Helikoptern auftritt. Wenn ihr nicht aufpasst, löscht ein solcher Helikopter-Bug euer ganzes Team aus und versaut euch und euren Kumpels gehörig den Spaß an Warzone.