In Call of Duty: Warzone hat ein Team aus Spielern einen besonders kreativen und spektakulären Weg gefunden, einen Bunker auszuräumen. Außerdem haben sie noch ein ganzes Gegnerteam dabei umgelegt und dazu brauchten sie nur eine Ladung C4.

Was haben die Spieler gemacht? Die dicken Bunker in Warzone locken mit massig Loot. Ein Team aus Spielern sah, wie ein anderer Trupp hereinging und sich die Taschen mit Items vollstopften.

Doch anstatt die Gegner im Bunker anzugreifen, hatten sie eine fiese Idee. Denn die Feinde hatten unvorsichtigerweise ihren Helikopter draußen geparkt. Daher packten die Spieler einfach eine Ladung C4 an den Hubschrauber und versteckten sich in sicherer Entfernung.

Und tatsächlich ging ihr hinterlistiger Plan auf. Die Gegner strömten vollbeladen mit Beute aus dem Bunker und stiegen in das Fluggerät. Doch kaum war der Motor an, drückte man den Auslöser und die Gegner verglühten in einem spektakulären Feuerball.

Ein komplettes Team wurde ausgelöscht und dazu gab’s noch all den Loot, den die Feinde vorher fleißig gesammelt hatten. Ein Video von der coolen Aktion findet ihr hier.

So macht man die fiese Falle nach

Das braucht ihr für diese Aktion: An sich ist der Trick aus dem Video leicht nachzumachen. Denn ihr braucht eigentlich nicht Mal eine richtige Waffe, es reicht, wenn einer aus eurem Trupp eine Ladung C4 hat, das nicht allzu schwer zu bekommen sein sollte.

Dann braucht ihr nur noch einen Gegnertrupp, der ein Fahrzeug hat und gerade abgelenkt ist. Vermint das Fahrzeug und schaut aus sicherer Entfernung zu, bis die Gegner wieder einsteigen. Bumm, und die Kills sind euer. Wenn die Gegner – wie hier im oben beschriebenen Fall – vorher noch ordentlich gelootet haben, lohnt sich die Aktion freilich noch viel mehr.

Clevere Tricks und Kniffe sind stets ein Erfolgsrezept in Call of Duty: Warzone, denn so könnt ihr eure Gegner kalt erwischen und überraschen. Noch mehr Tipps und Tricks für Warzone-Spieler haben wir hier für euch parat. Lest in unserem Artikel 10 Tipps, die euch in Call of Duty Warzone einen entscheidenden Vorteil verpassen. Viel Spaß!