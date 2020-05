CoD Warzone: Exploit macht Spieler unsterblich – kommt ein Hotfix?

Am 28. April erschien der letzte Patch zu CoD: Warzone und zwei Tage darauf ein Hotfix. Jetzt scheint es zu neuen Problemen zu kommen, denn Spieler berichten von einem Exploit, der sie in der letzten Zone unsterblich werden lässt. Kommt bald also ein weiterer Hotfix?

Das ist passiert: Ein Spieler hat im Warzone-reddit ein Video gepostet, wie er in der letzten Zone unsterblich ist. Dabei handelt es sich um einen Exploit, also einen ausnutzbaren Spielfehler und keinen Cheat oder Hack.

Das ist das Problem: In den letzten Kreis zu kommen und zu den besten Spielern der Runde gehören, ist keine leichte Aufgabe. Umso mehr ärgern sich Spieler, wenn sie gegen jemanden verlieren, der sich im Gas und nicht direkt auf dem Schlachtfeld aufhält.

Das giftige Gas sollte Spieler normalerweise in kurzer Zeit töten und sie nicht, wie im aktuellen Exploit beschützen.

Das sagt die Community: Auf reddit ist die Meinung eindeutig, ein Patch muss so schnell wie möglich her:

reddit-User GeraltTheWolf sagt dazu: „LoL, dass muss sofort gepatcht werden. Also jetzt!“

reddit-User BearWrap meint: „Das muss buchstäblich jetzt behoben werden. Die Leute werden das mit Sicherheit ausnutzen.“

reddit-User BurliestWheat47 ist nicht glücklich damit: „Das Gleiche ist gestern mit meinem Team passiert… Es war verheerend, so hart zu arbeiten, um zu gewinnen, und dann wegen so einem Blödsinn zu verlieren.“

Kommt bald ein Hotfix?

Am 28. April gab es bereits einen Patch, der was an den Verträgen geändert hat. Viele Spieler haben sich darüber aufgeregt, eine schlechte Entscheidung vom Entwickler. 2 Tage später kam ein Hotfix, der die Änderung rückgängig machte. Infinity Ward hat also schnell reagiert.

Entwickler Infinity Ward ist normalerweise auch sehr schnell, was das Beseitigen von Exploits angeht. Es ist also zu erwarten, dass in naher Zukunft ein weiterer Hotfix kommt, der den Fehler beseitigt.

Große Auswirkungen hat der Exploit jedoch nicht. Viele Spiele im Battle Royale enden, bevor sich die letzte Zone endgültig schließt. Für den Exploit müssen wohl außerdem diverse Voraussetzungen erfüllt sein, wodurch es eher unwahrscheinlich wird, dass ihr davon etwas mitbekommt.

Auf der anderen Seite hatte der letzte Patch auch etwas Gutes. Es ist euch nämlich jetzt möglich, Freunden auszuhelfen, nachdem sie aus dem Gulag zurückkehren.