In CoD: Warzone ist aktuell der Modus Beutegeld weg. Dafür gibt es den brandneuen Spielmodus „Kollision“ (Clash). Doch Fans trauern schon dem Beutegeld nach und fragen sich wehmütig „Wann kommt das Beutegeld endlich zurück?“

Wie sieht die aktuelle Playlist in Warzone aus? Wer in den aktuellen Patch-Notes zu Call of Duty: Warzone schaut, wird womöglich merken, dass dort etwas fehlt: Der Modus Beutegeld ist in der aktuellen Playlist vom 9. bis 16. September weg.

Was ist Beutegeld? Im Modus Beutegeld geht ordentlich die Post ab. Es gibt schnelle Respawns nach nur 15 Sekunden und man Im Modus Beutegeld geht ordentlich die Post ab. Es gibt schnelle Respawns nach nur 15 Sekunden und man sammelt massig Geld aus Aufträgen und Supply-Drops. Wer nach 30 Minuten oder nach Ablauf des Millionen-Timers die meiste Kohle hat, gewinnt. Außerdem könnt ihr euer komplettes Loadout mit ins Match nehmen und verliert dieses nicht beim Tod.

Was kommt stattdessen? Anstelle des Beutegelds ist der neue Modus „Kollision“ (Clash) im Spiel. Das ist ein 50vs50-Deathmatch-Modus, in dem man ebenfalls mit vollem Loadout startet und Respawns nutzt. Ziel ist es hier, durch Kills, Eroberung und Aufträge 500 Punkte vor dem Gegner-Team zu sammeln.

Das klingt doch eigentlich ganz ok, oder?

Fans wollen lieber Beutegeld zurück, um zu leveln

Warum lieben die Spieler Beutegeld? Der neue Modus Clash kommt durchaus gut an, doch viele Spieler wünschen sich trotzdem schnell Beutegeld zurück. Denn der Modus war außerordentlich populär, um schnell Waffen zu leveln. Daher gibt es immer einen Aufschrei, wenn die Entwickler den populären Modus entfernen.

Ein User auf reddit hat zusammengefasst, was alles an Beutegeld besser war:

In Beutegeld gabs noch ordentlich XP für die Waffe, wenn man ein Team ausgelöscht hat, das fehlt bei Clash

Insgesamt gäbe es bei Beutegeld viel mehr XP bei Match-Ende

Man werde in Clash ständig weggesnipert

Andere Spieler auf reddit stimmen hier mit ein und fordern ebenfalls eine schnelle Rückkehr des Beutegelds. Der folgende Kommentar fasst es gut zusammen:

Ich wollte einen Freund in Warzone bringen, indem ich ein paar Beutegeld-Spiele mit ihm mache. Aufträge abholen, Ausrüstungen testen, gegen andere Teams kämpfen, die wir treffen und den allgemeinen Aufbau der Karte kennenlernen. Ich schätze, das werde ich auf Eis legen. Ja, Beutegeld ist eine XP-Farm, aber es ist auch ein Weg für Spieler, zu lernen, wie Warzone funktioniert. Es ist dumm von den Entwicklern, das zu streichen. Wenn man sofort in BR einsteigt, lernt man gar nichts. Du wirst geklatscht, bevor du überhaupt weißt, was du tust. User clsv6262 via reddit

Allerdings wird Clash nicht komplett verteufelt. Laut anderen Usern auf reddit macht es durchaus Spaß und sei eine Abwechslung zum regulären Battle Royale. Man könne nur nicht so schnell die Waffen leveln wie beim Beutegeld. Und die vielen Sniper seien in der Tat ein Problem, das man schnell fixen sollte (via reddit).

Wann kommt Beutegeld zurück? In der Tat ist das Beutegeld nicht für immer weg. Es kommt schon in der Woche vom 16. bis zum 23. September zurück in der Form der Variante „Blutgeld“.

Die darauf folgende Woche, vom 23. bis zum 30. September, wird es aber schon wieder kein Beutegeld mehr geben und auch Clash ist da wieder weg. Erst ab dem 30. September ist das klassische Beutegeld wieder im Spiel. Was danach kommt, ist noch nicht bekannt.

Fun Fact: So geil Beutegeld ist, so nervig ist das Chat-Gebrüll am Ende des Matches.