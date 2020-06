Call of Duty: Modern Warfare hat zum Wochenende am Freitag, dem 12.6., ein Mini-Update bekommen, der begrenzte Multiplayer-Modi gratis anbietet. Doch es gibt nicht nur Gutes zu berichten: Die populären Spielmodi Plunder und Beutegeld hat es erwischt und das gerade, wo das Gratis-Wochenende beginnt.

Was steckt alles im Update? Im Zuge des Release von Season 4 in Warzone gab es am 12. Juni erneut einen kleinen Patch. Der änderte die Playlist von Warzone ordentlich. Ab sofort gelten die folgenden Änderungen:

Quads und Solos haben ein eigenes Menü

Reguläre Multiplayer-Modi und Maps sind gratis bis zum 15. Juni 2020 spielbar

Die Spielmodi „Plunder“ und „Beutegeld“ fliegen raus.

Über das Gratis-Multiplayer-Wochenende haben wir bereits berichtet. Sowas kommt allgemein gut bei den Spielern an, immerhin kann man so den sonst kostenpflichtigen Multiplayer-Modus in Ruhe ausprobieren. Doch die Streichung der beiden Spielmodi ärgert viele Fans.

Plunder und Beutegeld sind weg – Spieler fragen „warum?“

Was hatte es mit den Modi auf sich? Die Spielmodi Plunder und Beutegeld (Blood Money) hatten einen besonderen Aspekt. Wenn ihr Gegner tötet bekommt ihr Geld. Bei Plunder war das ein Prozentsatz des besessenen Vermögens.

Bei Beutegeld ist das sogar ein fester Betrag. Es lohnte sich hier also auch, komplette Neueinsteiger, die gerade neu gespawnt waren, zu killen, denn die hatten zwar kein eigenes Geld, gaben aber die Prämie.

Daher war vor allem Beutegeld für schnelle und aggressive Action bekannt und bei vielen Spielern beliebt.

In Plunder ging es um bares Geld, das ihr durch Kill verdienen konntet.

Wie reagierten die Fans: Daher traf es diese Fans auch wie ein Schock, als nach dem Update vom 12. Juni plötzlich kein Beutegeld und kein Plunder mehr in der Playlist verfügbar waren. Dafür gibt es jetzt neben den regulären BR-Modi nur noch den neuen 50vs50-Modus, denn nicht jeder schätzt. Entsprechend wütend fallen die Reaktionen auf reddit aus:

Scubakeep: „Das macht keinen Sinn! Der Spielmodus wird von Tausenden gespielt, hat immer eine Lobby/Gruppe von guter Größe, und jetzt ist er einfach weg?! Mach mal halblang! Stattdessen bekommen wir 50 gegen 50, was nur ein Haufen Scharfschützen und Fallschirme ist.“

NovelEmergencyVirus: „Ich spiele buchstäblich nur Plunder/Beutegeld. Gut, dass ich den Battle-Pass noch nicht gekauft habe.“

Doch während sich viele Spieler gerade auf reddit auslassen, sind andere optimistischer. Wahrscheinlich wird Plunder/Beutegeld wiederkommen, wenn das kostenlose Wochenende vorbei ist. Denn womöglich haben die Entwickler nur Modi zeitweise entfernte, um Platz für die reguläre Multiplayer-Playlist zu machen und so die Spielerbasis nicht zu sehr aufzuteilen:

Normalerweise spiele ich nur Plunder/Beutegeld. Ich sehe das DM-Wochenende aber als eine gute Möglichkeit, den Battle-Pass zu leveln und die einzelnen Charakter-Missionen darin zu beenden. […] Sie werden die Modi wahrscheinlich nach dem Wochenende zurückbringen – obwohl ich mir wünschte, sie hätten eine der 4 BR-Optionen anstelle von Plunder/Beutegeld entfernt. TreMetal via reddit

Bleibt also zu hoffen, dass die Entwickler tatsächlich so handeln, wie TreMetal es vermutet und die beliebten Spielmodi nach dem Gratis-Multiplayer-Weekend zurückbringen. Zumindest habt ihr während des Wochenendes jetzt die Gelegenheit, neue Modi auszuprobieren und den Battle-Pass von Season 4 ordentlich zu leveln.