CoD: Vanguard zeigt neuen Multiplayer-Trailer – Reveal sammelt über 20.000 Likes in einer Stunde

Call of Duty: Vanguard bringt den Weltkrieg zurück zu CoD und bietet Schauplätze der größten Schlacht der Menschheit. Ihr kämpft in Europa, Afrika, Russland und...

So kommt der Trailer an: Kurz nach Veröffentlichung des Trailers ging auch das erste Feedback ein. In Sachen Likes sammelte das Video zum Multiplayer-Modus über 10.000 Likes bei etwa 1.200 Dislikes.

Das steckt im Trailer: Der Trailer startet mit einer kurzen Montage aus Dauerfeuer, Flammenwerfer und Nahkampfszenen. Kurz darauf wird ein Samurai gezeigt – inklusive eines Katanas. Ein Panzer explodiert, jemand wird erschossen und ein Soldat jagt einen Truck per Granate hoch. Während sich der Soldat wegdreht, fliegt das Ding flammenspeiend in die Luft. Klar – coole Typen brauchen sich keine Explosionen anzuschauen.

Was ist bei CoD: Vanguard los? Heute, am 07. September 2021, lief der Reveal zum Multiplayer-Modus für CoD: Vanguard . Dort wurden zahlreiche Features und Inhalte gezeigt, die ihr im Multiplayer-Modus des kommenden Shooters erwarten könnt.

Der Multiplayer-Modus von Call of Duty: Vanguard wurde vorgestellt – inklusive eines neuen Trailers. Was drin steckt, erfahrt ihr hier.

