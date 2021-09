Call of Duty: Vanguard – So schaut ihr heute den Multiplayer-Reveal

Heute, am 7. September, stellt Call of Duty: Vanguard seinen Multiplayer in einem großen Reveal vor. Im Stream könnt ihr live mit ansehen, was da alles vorgestellt wird. Wir zeigen euch Uhrzeit, Twitch-Streams, YouTube-Streams und alles, was wir schon wissen.

Was passiert heute? Im Livestream seht ihr heute die allerersten tiefen Einblicke in den Multiplayer von CoD Vanguard. Ein Ereignis, auf das Fans der Serie schon seit Monaten warten.

Nun ist es fast so weit und wir kriegen einen Blick auf den Mehrspielermodus. In dieser Übersicht zeigen wir euch verschiedene Streams, bei denen ihr den Reveal schauen könnt und weitere Informationen zu CoD Vanguard.

Vanguard: Multiplayer Gameplay – Wo kann man es sehen?

Wann ist Start? Los geht der Livestream am 7. September um 19:00 Uhr.

Wo kann man gucken? Offiziell ist das bereits klar – ihr solltet die verschiedenen offiziellen Streaming-Kanäle von Call of Duty im Auge behalten.

Wo kann man zusammen mit Experten schauen? Auf unserem Streaming-Kanal von MonstersAndExplosions werdet ihr ein Event zum Multiplayer-Reveal sehen können. Mit dabei sind Julius Busch von der GameStar, Fabian Siegismund und Gustaf Gabel.

Sie sprechen zusammen über die Call-of-Duty-Serie, schauen den Reveal und analysieren im Anschluss das Gezeigte. Wenn ihr die neuen Infos aus dem Reveal also mit Gleichgesinnten schauen und euch im Anschluss direkt darüber austauschen wollt, ist der Stream von MAX eure beste Wahl.

Was wird man im Stream sehen? Es gab ja bereits in der Alpha schon einen kleinen Einblick in den neuen Modus “Champion Hill”. Das war allerdings nur eine begrenzte Vorstellung. Heute im Stream soll es viel mehr Details, Gameplay und Infos von den Entwicklern geben.

Bestätigt wurden bereits News zu Mehrspieler-Modi, Maps, Waffen und der kommenden Beta.

Möglich wäre auch eine Vorstellung der Art, wie Call of Duty im neuen Teil den Gunsmith umsetzen wird. Welche Aufsätze und Loadouts es geben kann. Oder wie das Erstellen einer Klasse funktioniert.

Seid ihr auch schon so im Hype für den Multiplayer-Reveal von Vanguard? Freut euch schon mal auf die Vorstellung der neuen Spielmodi. Denn seien wir mal ehrlich: Camper nerven doch einfach nur. Und darauf hat der neue CoD-Teil eine Antwort. Denn der neue Modus Patrol in CoD Vanguard macht Campern das Leben schwer.