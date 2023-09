CoD MW3 verzichtet auf hirnlose NPCs – Schickt euch endlich mit Begleitern auf Missionen, die auf euch reagieren

Wer kennt sie nicht, die NPCs, die gar nicht oder völlig unpassend auf Aktionen der Spieler reagieren. In Call of Duty: Modern Warfare 3 soll sich das laut der narrativen Game-Designerin ändern.

NPCs sorgen in Spielen gerne mal für komische oder auch für nervige Situationen. Zielt man mit einer Schrotflinte auf sie, bleibt das oftmals unkommentiert. Schießt man sie ganz bewusst an, folgt ein „Achte auf deine Ziele!“ Beim Schleichen kommt es zudem schon mal vor, dass sie ein „Lade nach!“ in den Raum brüllen.

In einem Interview mit The Guardian haben die Entwickler einen Einblick gewährt, wie sich die NPCs in Call of Duty: Modern Warfare 3 im Kampf verhalten werden. Die narrativen Game-Designerin Shelby Carleton sagt: „Die Charaktere sollen immer als sie selbst reagieren.“

Auf der gamescom 2023 wurde Gameplay zu einer Mission in CoD Modern Warfare 3 präsentiert. Das Video seht ihr hier:

Begleiter sollen passend auf die verschiedenen Situationen im Spiel reagieren

So sollen sich die NPCs verhalten: Spieler sollen in Call of Duty: Modern Warfare 3 in den Missionen ihren eigenen Spielstil wählen können – von taktisch bis zu vollem Waffeneinsatz. Dabei werden die Spieler von den NPCs begleitet und unterstützt, die die Vorgehensweise passend kommentieren sollen.

Die narrative Game-Designerin Shelby Carleton sagt gegenüber The Guardian:

Wir mussten die Erzählung anpassen, damit all diese verschiedenen Situationen Sinn ergeben und die Charaktere sollen dabei immer als sie selbst reagieren. Also, wenn du als Price spielst und [Teamkollege] Ghost bei dir ist, wird er dich unterstützen können, egal ob du laut oder im Stealth-Modus vorgehst, und er wird Dinge sagen und tun, die auf diese Situationen zugeschnitten sind. Shelby Carleton via The Guardian

Damit könnten vor allem die offenen Kampfmissionen gemeint sein, die laut callofduty.com „mehr spielerische Freiheit“ ermöglichen sollen.

Im Oktober startet die Beta von Modern Warfare 3. Alle Infos zur Open Beta und den Inhalten erfahrt ihr bei MeinMMO.

Was sind die offenen Kampfmissionen? In den offenen Kampfmissionen (Open Combat Missions) in Modern Warfare 3 sollt ihr selbst entscheiden können, wie ihr vorgehen wollt. Zwar hat die gamescom 2023 einen Trailer mit 8 Minuten Gameplay aus der Kampagne gezeigt, aber die Open Combat Missions wurden dabei ausgelassen.

Dabei hätte man die Open Night Live und das große Publikum für ein echtes Highlight nutzen können, meint MeinMMO-Redakteur Maik:

