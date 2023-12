CoD MW3: Spieler dominiert mit einer ungewöhnlichen Waffen-Kombination seine Gegner: „Das sollte es nicht geben“

Bei Call of Duty: Modern Warfare 3 kommt oft die Frage nach den besten Builds auf. Ein Spieler hat einen ungewöhnlichen Sniper-Build auf Reddit präsentiert und die Community reagiert beeindruckt – sagt aber auch, dass sowas eigentlich nicht so effektiv sein sollte.

Viele Spielerinnen und Spieler sind immer auf der Suche nach den besten Builds in Call of Duty. Wir haben euch die besten Maschinenpistolen und die besten Sturmgewehre in Season 1 zusammengestellt.

Ihr könnt auch verschiedene Waffen aus den Vorgängern von MW3 spielen. Allerdings sind manche davon unbrauchbar, sagen Spieler.

Auf Reddit zeigte der Nutzer „Nest0r562“ am 11. Dezember ein Video mit Sniper-Gameplay in CoD: MW3. Allerdings fällt hier eher eine ungewöhnliche Spielweise auf, denn: Er spielt das Scharfschützengewehr auf eine relativ kurze Distanz.

Mit der Sniper und Rotpunktvisier auf Meat

Was zeigt der Spieler im Video? In dem Beitrag von „Nest0r562“ seht ihr, wie er im Multiplayer von CoD: MW3 mit dem „Longbow“ auf der Map „Meat“ herumläuft. Dabei handelt es sich um eine kleine Map, die mit Season 1 ins Spiel gekommen ist.

Bei dem „Longbow“ (Langbogen) handelt es sich um ein Scharfschützengewehr. Dieses spielt er allerdings mit einem Visier für kürzere Distanz ohne Vergrößerung. Er schreibt im Beitrag auf Reddit: „Ich fühle mich schmutzig, wenn ich ein Rotpunktvisier bei einer Sniper benutze.“

Das 17-sekündige Video könnt ihr euch hier anschauen:

„Das zerstört einfach den Zweck eines Scharfschützengewehrs“

Wie reagiert die Community? Der Kommentar mit den meisten Upvotes kommt von „Hunger_Of_The_Pine_“. Er schreibt, er habe das gestern in einem Match erlebt und sei wütend gewesen. Trotzdem gratuliert er dem Ersteller des Beitrags und endet mit: „Gutes Spiel, Mann.“

Der Nutzer „CherryMyFeathers“ kommentiert: „Scharfschützengewehre sollten keine Rotpunktvisiere haben.“ Und „nickbarbanera1“ schreibt: „Das sollte es nicht geben… ein One-Shot, egal von wo? Verrückt.“ Der Nutzer „VeeDub823“ meint: „Ich hasse es, dass man das tun kann. Das zerstört einfach den Zweck eines Scharfschützengewehrs.“

Ein anderer Nutzer kommentiert, Scharfschützengewehre brauchen einen Nerf auf ihre Geschwindigkeit. Das Tempo, um ins Visier zu kommen, solle erhöht werden. „Sie sollten nicht in jeder Situation effektiv sein. Warum sollte jemand etwas anderes spielen, wenn eine Sniper in jeder einzelnen Situation gut ist?“

So sieht der Langbogen-Build aus

Wie hat er das Gewehr gebaut? In den Kommentaren schreibt „Nest0r562“ (via Reddit), er nutze für den Langbogen folgende Aufsätze:

Slate Reflector

10 Round Mag

No Stock

Phantom Grip

DR6 Handstop

Die deutschen Begriffe seht ihr im nachgebauten Build in dem Screenshot:

Auf Reddit teilen Spielerinnen und Spieler regelmäßig lustige oder starke Videos von ihrem Gameplay in Call of Duty. Einer hat in kürzester Zeit die schwierigste Killstreak in MW3 auf Shipment erreicht und erntet in den Kommentaren sowohl Bewunderung als auch Kritik von der Community:

