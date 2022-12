Der neue Trailer zur Serie von The Last of Us zeigt: Sie wird unsere Herzen immer wieder brechen

Call of Duty: Modern Warfare II ist ein Ego-Shooter, der 2022 von Infinity Ward entwickelt und von Activision am 28. Oktober veröffentlicht wurde. Es ist eine F...

Call of Duty: Warzone 2.0 ist ein kostenloses Battle-Royale-Videospiel für PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One und Xbox Series X/S. Es ist eine Fort...

Lassen sich die Vollstrecker auch in WZ2 & DMZ einsetzen? Ja! Vollstrecker könnt ihr auch in der Warzone und in DMZ einsetzen.

In Call of Duty: Modern Warfare 2 können hingegen alle Vollstrecker von allen Operatoren ausgeführt werden. Es gibt während Season 1 / 2022 rund 32 verschiedene Vollstrecker.

Was einfach klingt, stellt sich im Spiel jedoch als schwierig heraus. Ihr müsst euch nämlich von hinten an einen Gegner heranschleichen, ohne erwischt zu werden. Entdeckt euch der Feind, bevor ihr den Vollstrecker ausführen könnt, fangt ihr euch wahrscheinlich eine Kugel.

Wie wendet man einen Vollstrecker an? Um so einen Finishing-Move auszuführen, müsst ihr euch hinter eurem Gegner befinden.

Was sind Vollstrecker? Vollstrecker oder Finisher sind speziell animierte Attacken, mit denen ihr Gegner durch einen Knopfdruck ausschalten könnt. Die Kamera wechselt dazu in die 3rd-Person-Perpektive und anschließend bekommt ihr eine animierte Sequenz zu sehen.

