Call of Duty: Modern Warfare 2 vernichtet sich mit jedem neuen Update selbst: „Das Spiel ist unspielbar“

Call of Duty: Modern Warfare 2 hat schon einige Monate auf dem Buckel. Man müsste meinen, die größeren Bugs zum Release wären verschwunden und nur Kleinigkeiten müssten vom Team behoben werden, doch dem ist nicht so. Jedes Update bringt schlimmere Bugs hervor und Spieler meinen, dass das Spiel unspielbar ist.

Was ist mit MW2 los? Modern Warfare 2 befindet sich momentan in der 3. Mid-Season. Insgesamt sind fast 7 Monate vergangen, seid der Release über die Bühne gegangen ist. Man müsste meinen: genug Zeit, um vernichtende Bugs und Fehler im Spiel ausmerzen zu können, doch dem ist bislang immer noch nicht so.

Viele gravierende Bugs und Fehler erhalten dank neuer Patches Eintritt in Modern Warfare 2 und diese sind so vernichtend, dass Fans keine Lust mehr haben, damit konfrontiert zu werden. Ein Beispiel wurde auf Reddit geteilt.

„Leute vom AAA Studio. Können nicht einmal mehr Patches testen“

Um welchen Bug geht es? Der Reddit-User mactraxer hat einen Clip gepostet, wie er versucht, in ein Match von Modern Warfare 2 zu gelangen. Die Lobby wurde geladen und genug Spieler wurden gefunden. Alles schien gut zu laufen, bis die Fans auf der Map gelandet sind.

Hier ist das Video nochmal zum Bug:

Spieler hatten nun mit massiven FPS-Einbrüchen und Bildschirmflackern zu kämpfen, Dinge, die in einem schnellen PvP-Shooter wie MW2 nichts zu suchen haben. mactraxer berichtet zudem, dass dieser Bug erst seit dem neuesten Update präsent ist.

Viele Reddit-User berichten von ähnlichen Bugs und hinterfragen zudem die Update-Politik von Infinity Ward, denn, solche kaputten Updates gab es schon öfter.

Was sagen Spieler? Die Fans in den Kommentaren unter dem Reddit-Post sind verärgert. Sie verstehen nicht, wie ein so großes Entwicklerteam wie Activision und Infinity Ward seine Patches und Updates selbst nicht testen kann, um solche Fehler zu bemerken. User kommentieren deshalb wie folgt:

„Ich habe das Gleiche, kann nicht einmal mein Loadout in der Lobby erreichen“ – Suspicious-Claim-894

„Gott. Das Spiel ist irgendwie kaputt. JEDES UPDATE wird so anstrengend, Mann“ – Dazzling_Ad2448

„Passiert mir bei Series X. Ich bin begeistert von den neuen Bugs, die sie gerade veröffentlicht haben. Ich kann es kaum erwarten, bis die nächste Saison mit noch mehr Bugs beginnt.“ – CalligrapherSudden79

„Ich bin bei 90 Grad Celsius in einem Auto ohne Klimaanlage gefahren und der trockene Texaswind sorgt dafür, dass es sich um die 100 Grad anfühlt. Klingt immer noch besser, als jetzt zu versuchen, MW2 zu spielen“ – HemphBleh

„Ja, das Spiel ist jetzt buchstäblich unspielbar. IW hatte das Meme satt und beschloss, es Wirklichkeit werden zu lassen …“ – Annoying_Orre

So oder so werden sich die Entwickler diese Bugs vorknöpfen, bleibt zu hoffen, dass der nächste Patch diesmal mehr Bugs fixt als neue ins Spiel zu implementieren. Seid ihr selbst von solchen Bugs betroffen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!

