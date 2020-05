In Call of Duty: Modern Warfare hat ein Spieler einen fiesen Trick angewandt, um das ganze Gegnerteam zu hinterlaufen. Am Ende wurde er mit haufenweise Kills belohnt.

Wer im Ground War unterwegs ist, weiß, dass es oftmals zu einem großen Gemetzel rund um eine Flagge kommen kann. Auf der Map Aniyah Palace zeigt ein Spieler auf reddit nun seinen fiesen Trick, wie er alle Gegner flankieren kann.

Das Video von „Dezryy“ hat mittlerweile über 25.000 Upvotes und lässt viele Spieler staunen. Sie wollen jetzt den gleichen Trick probieren.

Wer übrigens noch Tipps für den Modus „Ground War“ sucht, der sollte hier vorbeischauen.

9 Kills durch cleveren Trick

So ist der Spieler vorgegangen: Im Video sieht man, wie er erst etwas entfernt von Flagge E auf Aniyah Palace die Map erlässt. In den 6 Sekunden, die er hat um zurück zur Map zu kehren, läuft er an einer Mauer vorbei und springt direkt in das Nest der Gegner.

Diese rechnen nicht damit, dass plötzlich ein Gegner in ihrem Gebiet auftaucht und stehen völlig ohne Deckung. Dezryy kann dann ein Gegner nach dem anderen von hinten ausschalten und landet insgesamt 9 Kills innerhalb kürzester Zeit. Erst dann stürmen mehrere Gegner zurück und können ihn erledigen.

Was wird zum Clip gesagt? Viele Zuschauer sind begeistert vom Video. So heißt es, dass man dadurch endlich wieder etwas Spannung auf der Map Aniyah Palace bekommt, da man sich dort sonst ziemlich gut einnisten kann.

Andere Spieler bedanken sich für das Video und wollen es selber mal ausprobieren. Sie freuen sich auch darüber, dass man endlich das Gegner-Nest bei Flagge E ordentlich aufmischen kann.

Gibt es noch mehr solcher Clips? Zuletzt sorgte ein Clip über einen spektakulären Messer-Wurf für Aufsehen. Dort warf ein Spieler sein Messer über die ganze Map und konnte dadurch die Runde gewinnen.

Ein CoD-Streamer war zuletzt entsetzt, als seine Sieges-Serie von 357 Siegen am Stück durch einen Cheater und seine Atombombe beendet wurde. Ganze 90 Stunden Arbeit steckte er in diese irre Sieges-Serie, die dann durch den fiesen Aim-Boter ein jähes Ende fand.