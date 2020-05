CoD MW: Spieler siegt mit unglaublichem Messer-Wurf: „Werde ich nie wieder hinkriegen“

Ein unglaublicher Messer-Kill erstaunt die Community in Call of Duty: Modern Warfare. Ein Messer flog über die ganze Map und erwischte dann noch den letzten Spieler im Gegner-Team. Der Werfer konnte es am wenigsten glauben.

Kills mit Wurfmessern sehen immer spektakulär aus und sind nicht so leicht zu erzielen. Manche Spieler denken sogar, dass ein Cheater sie erwischt hätte.

Wenn man aber einen solchen Kill über die ganze Map hinweg erzielt und damit sogar noch die Runde für sich entscheidet, dann ist es besonders beeindruckend.

Das gelang dem reddit-User „Reckoninq“ und über 40.000 Leute gaben seinem Clip dazu schon ein Upvote.

Spektakulärer Messer-Kill beeindruckt Community

Das ist der Clip: Der Spieler ist noch in einem 3 gegen 4 unterwegs und erzielt mit seinem Sturmgewehr 2 Kills. Sein Kollege macht dann aus der Partie noch in 2 gegen 1, doch wird vom letzten Gegner erwischt.

Reckoninq wartet dann gespannt auf den letzten Gegner und holt sein Wurfmesser raus. Nach einem Fehlwurf zielt er nochmal blind in die Luft und wirft los. Er trifft und entscheidet die Runde für sich:

Das macht den Kill so spektakulär: Mit seinem Messer trifft er durch ein offenes Fenster. Dabei prallt das Messer vom Boden ab und der Gegner rennt direkt in das Messer rein. Hier mussten so viele Faktoren zusammenspielen, damit dieser Kill funktioniert hat.

Was sagt der Spieler selbst zum Kill? Er selbst zeigt sich ebenfalls beeindruckt. So schreibt er zum Video: „Ich werde niemals wieder eine finale Killcam wie diese hinkriegen.“

Danach erklärt er in den Kommentaren noch, dass er diesen Messerwurf geübt habe und er mit Absicht das offene Fenster treffen wollte. Dennoch hätte er niemals gedacht, dass er damit tatsächlich den finalen Kill erzielen kann.

Gibt es weitere spektakuläre Messer-Kills? Immer wieder zeigen Spieler ihre Kills mit den Wurfmessern. So hatte ein Spieler 11 Kills erzielt und dafür nur Wurfmesser genutzt.

Ein anderer Spieler warf zum Rundenstart auf jeder Map blind Wurfmesser in die Luft und schaltete dabei überall Spieler aus. In einem Video schnitt er seine Erfolge zusammen und erntete viel Lob. Wurfmesser-Kills zählen zu den spektakulärsten Aktionen bei Modern Warfare. Zumindest dann, wenn man auf der richtigen Seite steht.