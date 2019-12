Spieler fordern, dass Activision unfaire Trick-Namen in CoD MW verbietet

Bei Call of Duty: Modern Warfare bitten Spieler nun Activision Blizzard, einen Trick zu verbieten: leere Namen. Denn es ist möglich in CoD MW ohne klar sichtbaren Namen zu spielen, das macht Spieler für Gegner schwerer zu erfassen. Man fordert, dieser Namens-Trick sollte im nächsten Patch verboten werden.

Das ist die Bitte: Auf reddit fordert der Nutzer U/FaaW Activision Blizzard dazu auf, möglichst schnell einen Patch zu veröffentlichen, der „leere“ Nutzernamen verbietet.

Denn intelligente Spieler würden diese leeren Nutzernamen verwenden, damit sie schwerer zu sehen sind und keinen roten Namen über dem Kopf tragen, der als Zielscheibe dient.

Die Bitte nach einer rascher Lösung des Problems wird von vielen Nutzern auf Reddit geteilt. Der Thread hat mittlerweile über 600 Kommentare und fast 10.000 Upvotes. Das scheint ein Problem zu sein, das viele stört.

Clever von Spielern – aber doof von CoD, das zuzulassen

So wird das diskutiert: Generell wird die Aktion, sich einen „leeren Namen“ zu geben als clevere, aber unfaire Aktion der Spieler angesehenen, die diesen Trick nutzen. Denn Spieler seien darauf trainiert in Shootern nach den roten Namen der Gegner Ausschau zu halten.

Gleichzeitig sei es aber doof von Infinity Ward, sowas überhaupt zuzulassen. Die Sichtbarkeit in CoD Modern Warfare wird allgemein kritisiert: Daher sind „rote Namen“ ein wichtiger Orientierungspunkt, um in einem Match zu sehen, wo der Gegner ist und wie man ihn erwischt.

Man diskutiert auf reddit, ob man für sowas gebannt werden sollte: Da sind die Spieler aber geteilter Ansicht.

Spieler werden durch diesen Trick nicht unverwundbar. Das ist kein klassischer und etablierter Exploit, wie bei Map-Glitches in CoD Modern Warfare, aber die Methode bietet doch Vorteile.

Einige fragen „für einen Freund“ danach, wie man selbst ohne sichtbaren Namen in Call of Duty: Modern Warfare herumlaufen kann.

Wie geht das? Es gibt im Netz auf YouTube einige „Glitcher-Tutorials“ für diesen Trick. Im Wesentlichen genügt es aber, eine bestimmte Zeichen-Kombination, die im Netz kursiert, per Copy&Paste als Activision ID zu verwenden. Diese Zeichen werden dann von Activision akzeptiert, im Spiel aber nicht erkannt.

Hier kopierte ein YouTuber eine Zeichenkombination in das Namens-Feld und das System akzeptiert diesen Namen.

In den Spielen The Division und League of Legends gab es vor einigen Jahren einen ähnlichen Trend. Um dort „nicht als bekannter Spieler erkennbar“ zu sein, verwendete Spieler Strichcode-Namen. So konnten Gegner anhand des Namens nicht auf einen Blick erkennen, gegen wen sie da spielen.