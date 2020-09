In Call of Duty: Modern Warfare hat ein Spieler eine absolute Lieblingswaffe: Die schwere Pistole Desert Eagle. Damit hat er über 43.000 Kills und in einem Video seht ihr, warum das wohl stimmt.

Was hat der Spieler gemacht? Der Call-of-Duty-Spieler und Reddit-User HaydenMott liebt eine Waffe im Spiel: Die dicke Pistole Desert Eagle. Dieses Monstrum wird mit Patronen des Kalibers 0.50 geladen und gilt als eine der dicksten Handfeuerwaffen der Welt.

Daher kann man mit der liebevoll „Deagle“ genannten Wumme auch herrliche One-Shot-Kills machen, sofern man im Hardcore-Modus spielt.

HaydenMott stellte dies jüngst in einem Video auf reddit unter Beweis. Dort rennt er im Hardcore-Modus herum und knallt systematisch alles ab, was ihm vor den Lauf der Desert Eagle kommt. Erst am Ende seiner Abschussserie wird er von einem Camper überrascht und erschossen.

Dennoch sieht es beeindruckend aus, wie er alle umlegt. Laut eigener Aussage hätte er auch über 43.000 Abschüsse nur mit der Desert Eagle.

Große Leistung oder nix dabei?

So sind die Reaktionen: Diese schiere Anzahl an Kills mit einer Waffe ist eine reife Leistung. Das führte bei vielen Spielern zu ehrfürchtigem Staunen:

User DD61999 bezeichnete HaydenMott ehrfürchtig als „John Wick“

„Ich habe nicht Mal 43.000 Kills insgesamt!“ merkt Il_Rich an.

SarumanTheSack ist ebenfalls ganz aus dem Häuschen: „Jesus! Das sieht ja aus, als wenn du Bots abknallen würdest!“

Andere Spieler kritisieren jedoch, dass HaydenMott seine Kills im Domination-Modus holt. Da geht es darum, die Punkt einzunehmen, nicht primär um Gegner zu killen. Es sei keine Kunst, so Kills zu farmen, wenn man Domination wie Team-Deathmatch zockt.

Dem widersprach HaydenMott jedoch, da sein Team die Punkte schon im Griff gehabt habe und er daher in Ruhe auf Kill-Jagd gehen konnte.

Wieder andere Spieler bemängeln, dass es eh keine große Kunst sei, im Hardcore-Mode Kills zu farmen. Denn hier sei ein guter Treffer mit der Deagle immer tödlich und man braucht nicht mehrere Schüsse. Daher solltet ihr, wenn ihr diesen Modus ebenfalls ausprobieren wollt, die folgenden 5 Waffen nutzen, mit denen ihr im Hardcore-Modus am besten Abschüsse machen könnt.