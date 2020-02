Das ist nächste Woche neu in CoD MW: Modus, Karte, Bonus

Call of Duty: Modern Warfare bekommt nächste Woche ein neues Update. In dem stecken einige Neuerungen, die sich die Community schon eine Weile wünscht sowie eine neue, versprochene Map und ein dicker XP-Bonus.

Was steckt im Update? In einem Blogpost haben die Entwickler verraten, was kommende Woche alles verändert wird. Dabei gibt es bisher nur kurze Beschreibungen der neuen Features:

Eine 3v3-Variante des Feuergefechts (Gunfight) nur mit Snipern auf Rust

Infantry Ground War, ein Bodenkrieg-Modus ohne Panzer

Neue Gunfight-Map: Bazaar

Doppelte XP ab Freitag

Wann kommt das Update? Die Updates kommen für gewöhnlich dienstags. Wir gehen also davon aus, dass der neue Patch am Dienstag, den 25. Februar, gegen 19 Uhr aufgespielt wird.

Neues Update – Alle Änderungen

Was sind das für neue Modi? Der neue Sniper-Modus findet auf Rust statt, der neuen Karte, die mit Season 2 eingeführt wurde. Ihr spielt in Teams aus drei Spielern und offenbar nach Gunfight-Regeln, allerdings bekommt ihr dabei nur Scharfschützengewehre. Hier findet ihr Tipps, um ein besserer Sniper zu werden.

Infantry Ground War entfernt die schweren Fahrzeuge aus dem Bodenkriegs-Modus. Ihr werdet also keine Panzer oder Anti-Personen-Fahrzeuge dort finden. Ob der Modus für eine bestimmte oder für alle Ground-War-Maps gilt, ist noch nicht bekannt.

Panzer sind besonders nervig im Ground War. Es gibt sie auch als Killstreak zu ergattern.

Der Infantry-Modus ist schon seit einer Weile der Wunsch der Spieler. Bereits im Dezember 2019 sind mehrere Threads auf reddit aufgetaucht, die eine Bodenkrieg-Variante ohne Panzer fordern, nur mit Soldaten. Zuvor, im November, gab es schon den Vorschlag, die Karte Aniyah Palace für einen solchen Modus umzubauen, da sie etwas kleiner als die Ground-War-Karten ist.

Was ist das für eine neue Map? Bazaar sollte ursprünglich schon zu Beginn von Season 2 kommen, wurde aber auf der Roadmap etwas verschoben. Die Map spielt in einem namensgebenden Basar in Urzikstan und bietet viele Winkel und Deckung.

Die Karte wird für den Feuergefecht-Modus kommen.

Das bringt der XP-Bonus: Ab Freitag, den 28. Februar, werdet ihr für sämtliche Aktionen doppelte Erfahrungspunkte bekommen. Dadurch könnt ihr schneller Level im Battle Pass aufsteigen und dessen Belohnungen freispielen, etwa die neuen Waffen Grau 5.56 und Striker 45.

Bleibt abschließend nur zu hoffen, dass das Update nicht ähnliche Fehler ins Spiel bringt, wie das vorhergehende Update vom 18. Februar: