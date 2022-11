CoD MW 2: Das Internet streitet sich gerade darum, ob es okay ist, einen Mann mit Maske sexy zu finden

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist ein realistischer Shooter im rauen Militär-Setting. Eigentlich nicht der Ort, bei dem man nach Ästhetik sucht. Dennoch fühlen sich offenbar eine handvoll Gamer zum Charakter Ghost hingezogen, der durch seine ikonische Totenkopf-Maske bekannt wurde. Einigen Fans schmeckt das überhaupt nicht. Es herrscht Streit.

Um welchen Mann geht es? Simon „Ghost“ Riley ist ein wichtiger Charakter in der Kampagne von Modern Warfare, einer der Protagonisten der Story und Mitglied der berühmten Task Force 141. Seine Markenzeichen sind ein Headset, eine Sonnenbrille und eine Totenkopfmaske – er taucht also voll vermummt auf.

Im originalen Modern Warfare wurde Ghost eigentlich durch einen Verrat getötet. Als Fan-Liebling kehrt er aber später als spielbarer Operator in Modern Warfare (2019) zurück und ist nun auch im neusten CoD-Ableger wieder dabei. Denn Modern Warfare 2 spielt in einer alternativen Zeitlinie, in der Ghost noch lebt.

Das erfreut viele Fans, von denen einige allerdings nicht nur am coolen Soldaten Ghost ein Interesse haben, sondern auch am attraktiven Mann Simon Riley.

Was ist da los? In einigen, mittlerweile nicht mehr nachvollziehbaren, Tweets und Videos auf TikTok drückten ein paar Fans ihr Interesse an Ghost aus. Sie finden ihn „sexy“, stellen sich den Soldaten in erotischen Momenten vor.

So etwas ist im Gaming nicht unbedingt unüblich, kommt aber häufiger bei weiblichen Charakteren vor. Besonders Overwatch hat regelmäßig mit einer wahren Porno-Flut zu kämpfen. Bei Ghost aber scheiden sich die Geister, wie weit „Sexualisierung“ gehen sollte.

Community ärgert sich über zweierlei Maß: „Aber bei Frauen ist es okay?“

Angefangen hat die Diskussion lediglich mit der Frage, ob es okay ist, Ghost sexy zu finden oder nicht. Schließlich sei der Mann Soldat und man könne von ihm ja ohnehin nichts erkennen. Gerade dieses Geheimnisvolle scheint aber durchaus ansprechend zu sein.

Einige Nutzer steigern sich aber sehr in die Debatte hinein und bringen teils fragwürdige Argumente vor. Langjährige Fans der Reihe etwa echauffieren sich darüber, dass diejenigen, die Ghost anziehend finden, offenbar einfach keine Ahnung von Call of Duty und Modern Warfare hätten.

Dort gehe es um Krieg und ernste Themen, da sei kein Platz für Sexualisierung. Ein mittlerweile gelöschter Kommentar geht sogar so weit, zu behaupten, Ghost zu sexualisieren sei schlimmer, als Kinder zu sexualisieren (via TikTok).

Auf TikTok finden sich unter der Kategorie „ghost sexualized“ mittlerweile viele Clips, welche die Diskussion ad absurdum führen wollen. Sie kreiden etwa an, dass sich Leute darüber aufregen, Ghost als Soldaten zu sexualisieren – bei weiblichen Militärs und Polizisten wie D.Va und Tracer aus Overwatch, Tifa Lockhart aus Final Fantasy oder Jill Valentine aus Resident Evil sei das allgemein akzeptiert (via TikTok).

Die Diskussion bläht sich aktuell immer weiter auf und es sieht so aus, als verhärten sich die Fronten eher, als dass ein Kompromiss gefunden werden kann. Glücklicherweise scheinen sich aber die meisten Mitglieder der Community einfach rauszuhalten oder sorgen für erfreulichere News:

