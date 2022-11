Fan von CoD MW2 verdient 4.000 $ für die Geburt seines Kindes – Verkaufte gratis Skins auf Ebay

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Overwatch 2 will euch mit Koop-Mission und Skins in Gruselstimmung bringen – Zeigt Halloween-Event im Trailer

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Call of Duty: Modern Warfare 2 ist CoD 2022 und der Nachfolger des bisher erfolgreichsten CoD-Titels: Modern Warfare 2019. Das Setting spielt wieder in der aktu...

Was sagt ihr zu der Geschichte von Jay, dem KfZ-Mechaniker, der mit gratis Skins in CoD über 2.500 € verdiente, um seine Familie finanziell abzusichern? Würdet ihr genauso handeln oder das Geld anderweitig ausgeben?

Den Großteil 4.250 $ wolle er deshalb zurücklegen, um für mögliche finanzielle Probleme, die in Zukunft auftreten könnten, abgesichert zu sein. Zudem gibt er an, etwa 5 % des Geldes für seine Verlobte auszugeben.

Was macht Jay mit dem Verdienst? Wie Jay in dem Interview mit VG247 verrät, erwartet er im Januar zusammen mit seiner besseren Hälfte ein Baby.

Eine Waffe in CoD MW2 übernimmt fast alle Aufgaben – „Beste Schrotflinte, Pistole, DMR und Sniper in einem“

Insgesamt habe Jay etwa 4.250 $ eingenommen. Wenn wir von neuseeländischen Dollar ausgehen, sind das umgerechnet knapp 2.527 Euro, die er durch den Verkauf der Skins verdient hat. Er hat also etwa 11,23 € für einen Skin genommen – vergleichsweise günstig, wenn man überlegt, dass wir deutsche dafür bis nach Österreich oder in die Schweiz reisen müssten.

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Overwatch 2 will euch mit Koop-Mission und Skins in Gruselstimmung bringen – Zeigt Halloween-Event im Trailer

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Wieso wurde der Skin verkauft? Nur wer in bestimmten Ländern bei Burger King einkaufte, konnte einen Skin für CoD MW2 erhalten. In einigen Ländern und Regionen wie beispielsweise Deutschland, den USA und dem Vereinigten Königreich war der Skin nicht erhältlich, woraufhin er zahlreich auf Ebay verkauft wurde.

Der Ingame-Skin, den Spieler durch den Code erhalten konnten, setzt sich aus einem „Burger Town“-T-Shirt in Kombination mit einem Kampfhelm, einem taktischen Rucksack, einer braunen Hose und einem Waffenholster zusammen. „Burger Town“ ist in CoD eine fiktive Fast-Food-Kette.

Insert

You are going to send email to