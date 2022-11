So bekommt ihr die starken Blaupunkt-Visiere in CoD MW2, die euch beim Zielen helfen

Bei Call of Duty: Modern Warfare 2 kann die Wahl eurer Optik über Sieg oder Niederlage entscheiden. Blaupunkt-Visiere helfen euch dabei, eure Gegner auch in dunklen Ecken nicht aus den Augen zu verlieren. MeinMMO verrät, wie ihr an die beliebten Blaupunkt-Visiere kommt.

Blaupunkt-Visiere in MW2 – Wer in Modern Warfare 2 und Warzone 2.0 nicht auf die Blaupunkt-Visiere verzichten will, den können wir beruhigen.

Zwar fehlt die Option, ein beliebiges Visier mit dem kleinen blauen Punkt auszustatten, ganz verzichten müsst ihr aber trotzdem nicht. Die Entwickler von Infinity Ward haben Modern Warfare 2 nämlich gleich zwei verschiedene Visiere spendiert, die von Haus aus mit dem blauen Punkt ausgestattet sind.

So einfach gehts – Damit ihr ein Blaupunkt-Visier ausrüsten könnt, müsst ihr nicht allzu viel Zeit investieren. Die Visiere könnt ihr nämlich über zwei unterschiedliche Waffen freispielen.

Cronen Mini Pro Schrotflinte „Expedite 12“ auf Level 7

Corio RE-X Pro Pistole „.50 GS“ auf Stufe 4



Einmal freigeschaltet, könnt ihr beide Visiere ganz nach Belieben auf allen Plattformen verwenden. Wenn ihr euch optimal auf die Warzone 2.0 vorbereiten wollt, gibt es aktuell 4 starke Top-Waffen, die ihr jetzt leveln solltet.

Wie der Waffenschmied funktioniert und welche Anpassungen ihr vornehmen könnt, seht ihr in diesem Trailer:

Darum lohnt es sich, die Blaupunkt-Visiere in MW2 freizuspielen

Kann man das Fadenkreuz nicht einfach anpassen? Nein, das ist im neusten Call of Duty nicht mehr möglich. Der neue Waffenschmied in Call of Duty: Modern Warfare 2 lässt euch zwar viele Details eures Loadouts individuell auf eure Bedürfnisse zuschneiden.

Das Aussehen eures Fadenkreuzes könnt ihr allerdings nicht mehr individuell anpassen.

Immerhin stehen euch aber wieder zahlreiche Aufsätze wie Laser, Magazine oder Griffe zur Verfügung, um euer maßgeschneidertes Loadout zu basteln. Auf der Maximalstufe eurer Waffen schaltet ihr schließlich noch das Waffen-Tuning frei. Damit könnt ihr eure Ausrüstung noch weiter verfeinern.

Wie ihr das Feature optimal nutzt, erfahrt ihr hier: Waffen Tuning Guide – So könnt ihr eure Aufsätze anpassen.

Was macht Blaupunkt-Visiere so besonders? Seit dem Release von CoD: MW (2019) haben sich Visiere mit Blue-Dot vom echten Geheimtipp langsam aber stetig zur Meta gemausert. Besonders in der Warzone waren sie bei vielen Profis äußerst beliebt.

Der Grund dafür ist eigentlich recht simpel. Ein Visier mit Blue-Dot bietet euch höhere Kontraste und erleichtert so das Zielen. Da viele Spieler dunkle Skins für ihren Operator bevorzugen, ist es wichtig, dass sich euer Fadenkreuz gut vom Gegner abhebt.

Die Farbe des Blaupunkt-Visiers kommt außerdem selten in eurer Umgebung vor. Deshalb ist sie besonders gut zu sehen. Ein Rotpunkt-Visier hingegen kann in Spezialeffekten wie Explosion auch gerne mal verloren gehen.

Wenn ihr Schwierigkeiten mit der Sichtbarkeit habt, kann es sich lohnen, die Einstellungen zu verändern. 10 Settings, die euch in CoD MW2 direkt besser machen.