Twitch-Streamer bekämpft 12 Stunden lang Zombies in CoD Black Ops 6, versaut sich den Run mit einem „Trick“

Call of Duty: Black Ops 6 hat wieder einen rundenbasierten Zombie-Modus. Viele Spieler investieren etliche Stunden in den Modus und versuchen, möglichst viele Runden zu überleben. Darunter auch ein Twitch-Streamer, dessen bisher bester Versuch durch einen simplen Fehler tragisch scheiterte.

Was war vor dem tragischen Scheitern des Runs? Der englischsprachige Twitch-Streamer „MrRoflWaffles“ hat in vergangenen Streams den rundenbasierten Zombie-Modus von Call of Duty: Black Ops 6 gespielt. Das ist ein Horden-Modus, in dem euch immer schwieriger werdende Wellen von Zombies angreifen.

Auch in seinem jüngsten Stream, am 6. November, stürzte sich MrRoflWaffles in den Kampf gegen die Untoten. Dabei spielte er einen Durchlauf weiter, den er bereits in den Tagen zuvor anfing. Dieser Run war beim Start des Streams bereits bei Runde 141.

Streamer will Zeit sparen, aber versaut sich seinen besten Run

Wie hat er sich den Run versaut? Etwa 50 Minuten nachdem der Streamer seinen bis dato besten Durchlauf weitergespielt hat, sollte der Run tragisch enden. MrRoflWaffles erreichte Runde 147 und erkannte, dass das eine sogenannte Spinnen-Runde ist.

In Spinnen-Runden werdet ihr nicht von den üblichen Zombies, sondern von Spinnen angegriffen. Am Ende einer Spinnen-Runde werdet ihr mit dem Power-Up „Maximale Munition“ belohnt, das eure Munitionsreserven und Magazine auffüllt. Spinnen-Runden sind nicht wirklich schwieriger als normale Runden, haben jedoch den Ruf, bei hoher Rundenzahl extrem lange zu dauern.

MrRoflWaffles wollte einen Trick nutzen, um gegen normale Zombies statt gegen Spinnen zu kämpfen und dadurch Zeit zu sparen. Dazu muss er das Spiel speichern und verlassen. In Black Ops 6 gibt es nämlich die Option, wenn man solo spielt, den Run zu speichern, rauszugehen und ihn später weiterzuspielen.

Durch das Speichern, Verlassen und wieder Beitreten bestehe angeblich die Chance, dass statt Spinnen normale Zombies angreifen. Die Maximale-Munition soll es am Ende dennoch geben.

MrRoflWaffles verklickte sich jedoch im entscheidenden Moment und wählte statt „Save and Quit“ die Option „Leave Match“ aus. Er hat also nicht gespeichert, sondern den Durchlauf permanent beendet. Einen Clip der Situation seht ihr in diesem Post auf Reddit:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt Twitch-Streamer MrRoflWaffles beendet versehentlich seinen Run.

Twitch-Streamer kann seinen Fehler nicht fassen

Wie reagierte der Streamer? MrRoflWaffles war natürlich fassungslos über den Fehler. Zunächst zeigte er sich ungläubig, als sein Chat schrieb, dass er das Match ohne zu speichern verlassen hat. Doch als er dann sah, dass tatsächlich kein Speicherstand vorlag, realisierte er, wie viel Spielzeit er gerade verloren hat: „Zwölf Stunden meines Lebens … die Käfer haben gewonnen. Ich hätte gegen die Käfer kämpfen sollen.“

Fortan ärgerte er sich mehrere Minuten über seinen Fehler und die Tatsache, dass sein neuer Rekord jetzt Runde 147 sei. Nach einiger Zeit sagte er: „Ich möchte wirklich Tryarch die Schuld dafür geben, weil der Verlassen-Knopf neben dem Speichern-Knopf liegt, […] aber ehrlich gesagt, ist das meine Schuld. Ich habe den Knopf gedrückt.“

Einen kleinen Wermutstropfen gab es für den Streamer dennoch: Ein Zuschauer erzählte im Chat, dass einem anderen Spieler das Gleiche in Runde 580 passiert sei. Da war MrRoflWaffles dann froh, nicht in der Haut des besagten Spieler zu stecken.

Wenn ihr in Call of Duty: Black Ops 6 noch nicht gegen Zombies gekämpft habt, aber jetzt Interesse an dem Modus entwickelt und euch grundlegend informieren wollt, haben wir euch auf MeinMMO die wichtigsten Infos zusammengefasst: CoD Black Ops 6: Alles was ihr zum neuen Zombie-Modus wissen müsst