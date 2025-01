CoD Black Ops 6 versinkt in Kontroversen und Kritik, aber das nervt einen Teil der Spieler, denn die haben immer noch Spaß

Viele Spieler meckern seit einigen Wochen über den Zustand von Call of Duty: Black Ops 6 und das spaltet jetzt die Community.

Was ist gerade bei Black Ops 6 los? Vieles. Ein Teil der Community von Call of Duty: Black Ops 6 ist derzeit besonders unzufrieden. Es gibt gleich mehrere Proebleme, die einigen Spielern den Spaß nehmen.

Dazu gibt es Kritik an den Maps, an zu bunten Skins und Effekten und an neuen Mikrotransaktionen. Das größte Problem sind aber ganz klar die vielen Cheater, die Black Ops 6 einfach nicht in den Griff bekommt. Dennoch haben manche Spieler Spaß an dem Shooter und genervt, dass die Community durchgehend am meckern ist.

„Hört auf Spaß zu haben“

Was sagen die Spieler? Einige Spieler machen in den sozialen Netzwerken deutlich, dass sie von der negativen Stimmung innerhalb der Community genervt sind.

Ein User postete beispielsweise auf Reddit ein Meme, in dem eine Figur „Hört auf Spaß zu haben“ brüllt, während 4 andere Figuren Black Ops 6 zocken. Dazu schrieb er „der aktuelle Stand von BO6.“ Der Post sammelte knapp zweitausend Upvotes und erhielt auch in den Kommentaren Zuspruch. Ein Nutzer schrieb etwa, er werde sogar noch mehr Spaß haben. Dennoch gibt es wieder viele Kommentare, die etliche Probleme auflisten, obwohl sie nach eigenen Angaben Spaß an dem Spiel haben.

Ein anderer User sprach in seinem Post auf Reddit die kritischen Videos vieler YouTuber an. Er habe es satt, dass jedes Video derzeit Titel habe wie „COD ist unspielbar“ oder „Sie haben es schon wieder getan, ihr werdet es nicht glauben.“ Auch der Post sammelte nochmals rund 500 Upvotes.

In den Kommentaren merkt ein Spieler an, dass er vor Black Ops 6 noch nie so viele Freunde und Familienmitglieder CoD spielen gesehen habe, obwohl doch alle sagen, das Spiel sei tot.

Wieso haben sie trotz Probleme Spaß? Call of Duty richtet sich an eine breite Masse an Spielern. Neben den Core-Gamern, die viel zocken und dadurch unausweichlich mit den Problemen konfrontiert werden, zieht der Shooter auch viele Gelegenheitsspieler an – besonders auf den Konsolen.

Ein Spieler, der nur am Feierabend ein Stündchen vom Sofa aus auf der PS5 spielt und sich von Ranked fernhält, wird nicht zwangsläufig auf die großen Probleme des Spiels treffen oder sich daran stören. Cheater sind in diesen Lobbys wahrscheinlich weniger aktiv, die Skins sind der Person egal, den Aim-Assist nutzt er/ sie selber und Skill-based-Damage und andere Community-Mythen sind möglicherweise gänzlich unbekannt.

Ein Gelegenheitsspieler setzt sich oftmals nicht so sehr mit dem Spieler auseinander, dass die Probleme aktiv wahrgenommen und bemängelt werden. Sie zocken einfach und haben Spaß. Dennoch wird natürlich deutlich, dass Call of Duty – zumindest auf Steam – in den vergangenen Wochen viele Spieler verloren hat: Call of Duty verliert in einem Monat fast so viele Spieler, wie es mit dem Release von Black Ops 6 auf Steam gewonnen hat