Spieler erreicht Prestige 6 in CoD Black Ops 6, ohne Schuss abzugeben

Call of Duty: Black Ops 6 ist der neuste Teil der beliebten Shooter-Reihe und erscheint am 25. Oktober 2024 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC. Das ...

Das ist ein Account, auf dem absichtlich sehr schlecht gespielt wird, damit das Skill-based-Matchmaking ihn als schlechten Spieler einstuft und die Lobby entsprechend auslegt (Reverse-Boosting). Wenn man mit einem solchen Account ein Match sucht, wird die Wertung des Neffen-Accounts bei der Erstellung einer Lobby berücksichtigt.Activision sieht Boosting und Reverse-Boosting als Verstoß gegen die Richtlinien an und kann Spieler dafür supendieren (via activision.com

In den Videos ist zu erkennen, dass das Team des YouTubers zu Beginn einer Runde immer in Unterzahl ist und nur 5 von 6 Spielern hat. Es wirkt, als verlasse TheseKnivesOnly das Match mit dem Neffen-Account zum Rundenstart, eventuell damit kein untätiger Account in den Videos zu sehen ist.

Black Ops 6 ohne einen Schuss abzugeben: Der YouTuber „TheseKnivesOnly“ ist bekannt dafür, die verschiedenen Spiele von Call of Duty ohne Schusswaffen zu spielen. Dieser Challenge stellt er sich auch wieder in Black Ops 6 und nutzt dafür vorrangig das Messer und das Tomahawk (Wurfaxt).

In Call of Duty: Black Ops 6 ist das klassische Prestige-System zurück. Das heißt, ihr könnt jede Menge grinden, um nach etlichen Stunden Prestige-Master zu werden. Für jede Prestige-Stufe müsst ihr 55 Level erspielen. Ein Spieler hat jetzt Prestige 6 erreicht, obwohl er keine Schusswaffen benutzt.

