Neuer Patch von Clair Obscur: Expedition 33 lässt euch entscheiden: Wollt ihr knallhartes Soulslike oder Spaziergang im Park

Auf die Art könnt ihr jetzt etwa mit vollem Genuss und frustfrei die tolle Geschichte des RPGs erleben. Wenn ihr an einem Punkt in Clair Obscur: Expedition 33 aufgehört habt und jetzt einfach nur für die Story zurückkehren wollt, dann haben wir eine Zusammenfassung von allen Geschehnissen des Spiels für euch: Clair Obscur Expedition 33: Story erklärt – Alle Infos zur Handlung des Rollenspiels

Was hat der neue Patch gebracht? In Clair Obscur: Expedition 33 hat der neue Patch einige Änderungen am Schwierigkeitsgrad vorgenommen. Das Rollenspiel bietet zwar nach wie vor die bereits bekannten Schwierigkeitsgrade an, bietet nun aber weitere Optionen zur individuellen Anpassung. Zwischen den folgenden Schwierigkeitsgraden könnt ihr wählen:

