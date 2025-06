Ich war skeptisch, ob Chrono Odyssey begeistern kann, wenn es richtiges Gameplay gibt – Jetzt bin ich noch heißer auf das MMORPG als zuvor

Bevor die Beta von Chrono Odyssey am 20. Juni 2025 startet, enthüllen die Entwickler des MMORPGs immer mehr Details und Gameplay. MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz ist besonders über eine Sache richtig glücklich.

Lange Zeit war es schwer zu greifen, was Chrono Odyssey genau für ein MMORPG werden soll. Zwar ist der Release auf PC und den Konsolen für 2025 geplant, doch gab’s über Jahre hinweg eben nur ein paar wenige Trailer, bei denen man nicht sicher sein konnte, ob wir da tatsächlich echtes Gameplay sehen.

Dazu kommt, dass es sich hierbei um das erste Spiel von Entwickler Chrono Studio handelt, und dann soll es gleich ein ambitioniertes AAA-MMORPG werden, das weltweit zeitgleich für mehrere Plattformen erscheinen soll. Entsprechend skeptisch zeigte ich mich in unserem MMORPG-Talk von der FYNG-Show auf der CAGGTUS in Leipzig:

Der Moment der Wahrheit

Kurz vor dem Start der ersten großen Beta, die vom 20. bis 22. Juni 2025 auf Steam laufen und etwa 1 Million Interessierte auf die Server bringen soll, hat sich das Bild jedoch vervollständigt. Dank interessanten Entwickler-Einblicken, umfassenden Interviews und einer ausgiebigen Gameplay-Vorstellung.

Keine Sorge: Bevor die Beta in der kommenden Woche startet, stellen wir euch eine frische Übersicht mit allen bis dato bekannten Infos zu Chrono Odyssey bereit. An dieser Stelle soll es aber zuerst um die Gründe gehen, durch die sich meine Skepsis fast vollständig in Luft aufgelöst hat.

Wer schreibt hier? Karsten Scholz ist der MMORPG-Experte von MeinMMO. Er befasst sich seit 16 Jahren fast täglich mit dem besten Genre der Welt und hat seit dem Launch von World of Warcraft alle wichtigen (und einige der weniger wichtigen), neuen Online-Rollenspiele gezockt – oftmals bis ins Endgame rein beziehungsweise über viele Monate und Jahre hinweg.

Es steckt erstaunlich viel Soulslike in Chrono Odyssey

Bereits in den vergangenen Monaten hatte ich immer mal wieder betont, dass mich die Szenen aus den Trailern an Dark-Fantasy-Soulslikes wie Lords of the Fallen oder die ikonischen Titel der From-Software-Schmiede erinnern – die aber auch Einflüsse aus dem kosmischen Horror und SciFi-Universen wie Starcraft erkennen lassen.

In einem der neuen Interviews erklärten die Entwickler zudem, dass man sich beim Design der offenen Welt stark von Elden Ring hat inspirieren lassen. Die Erkundung der Regionen nimmt einen wichtigen Teil der Spielerfahrung ein. Statt einer Minikarte steht euch für die direkte Orientierung nur ein Kompass zur Verfügung. Markante Points of Interests führen euch durch die Welt, in der euch allerlei unvorhersehbare Begegnungen erwarten sollen – eben wie in Elden Ring.

Dieser Screenshot könnte auch aus Lords of the Fallen stammen.

Eine ganze Menge Souls-Flair versprüht jetzt aber auch das frisch gezeigte Gameplay des MMORPGs. Aus der Third-Person-Perspektive steuert ihr euren Charakter, wobei die Kamera in allen gezeigten Szenen recht nah an eurer Figur dran ist – eben wie beispielsweise in Dark Souls und Co. Was die Szenen ebenfalls schnell klarmachen: Gezieltes Ausweichen und Blocken ist für alle Klassen lebenswichtig, um die Kämpfe zu überstehen. Das hier wird kein Spaziergang im Park.

Der Berserker in Aktion:

Das wichtige Fundament für den Erfolg

Bereits beim Zuschauen vermitteln die Skills von Schwertkämpfer, Waldläufer und Berserker eine spürbare Wucht und Dynamik. Die Übergänge der Animationen gehen geschmeidig ineinander über. Das bisherige Gameplay lässt vergleichbare Action-Kampfsysteme aus MMORPGs, bei denen man per Knopfdruck zwischen Waffen wechseln kann (wie etwa in New World oder Guild Wars 2), steinalt aussehen.

All das freut mich ungemein, da das Kampfsystem von Chrono Odyssey Spaß machen muss, damit man Lust hat, sich immer wieder und wieder in Aktivitäten wie Weltquests, Kämpfe gegen Weltbosse, Solo-Herausforderungen oder Gruppen-Dungeons zu stürzen.

Toll finde ich außerdem, dass es für die Gruppenherausforderungen die Heilige Dreifaltigkeit aus Tank, Heiler und Schadensausteiler geben wird, wobei Tanks und Heiler durch die je 3 verfügbaren Waffen auch Zugang zu Schadensoptionen besitzen. Der Paladin kann sogar einen Tank/Heiler-Hybriden spielen.

Ob es am Ende die von den Entwicklern versprochene Build/Meta-Vielfalt geben wird, muss sich aber noch zeigen.

Die Kämpfe fühlen sich bereits beim Zuschauen wunderbar wuchtig an.

Zeit als Faktor im Kampf

Eine offene Frage war es lange, inwieweit sich die Zeitmanipulationen auf die Kämpfe auswirken werden. Bekannt war, dass man Gegner einfrieren und Manöver zurücknehmen kann. Ersteres kontrolliert eure Opfer für eine gewisse Zeit, während euch der zweite Skill beispielsweise von einer Anhöhe auf ein Ziel stürzen lässt, nur um danach wieder zurück in Sicherheit zu hüpfen.

Das neue Gameplay enthüllt aber noch weitere Zeitspielereien:

Ihr könnt ein Wesen aus einer anderen Zeit beschwören, das fortan an eurer Seite kämpft.

Ihr könnt die Zeit so manipulieren, dass ihr durch die Luft schweben oder mit einem satten Hopser hohe Hindernisse überwinden könnt.

Geht da noch mehr? Hoffentlich! Ganz grundsätzlich finde ich das bisher Gezeigte aber vielversprechend. Unklar bleibt, in welcher Form man die Zeit innerhalb der offenen Welt manipulieren kann. Klar ist indes: Wie alle Waffen besitzt auch euer Zeit-manipulierende Chronotector einen eigenen Talentbereich, den ihr leveln und ausbauen könnt, um eure Skills weiter zu verbessern.

Einige Skills vom Schwertkämpfer:

Die Vorfreude auf die Beta erreicht ihren Höhepunkt

Ich muss zugeben: All das wirkt bislang spaßiger, hochwertiger und runder, als ich es mir von dem neu für Chrono Odyssey gegründeten Studio erhofft hatte. Das liegt sicherlich auch daran, dass ich Action-Rollenspiele aus der Third-Person-Perspektive – wie etwa Souls-Games – sehr gern zocke.

Dazu kommt: Chrono Odyssey geht einen ganz anderen Weg als beispielsweise ein Throne and Liberty und setzt trotz der MMO-Welt fokussiert auf Inhalte für Solisten und kleine Gruppen. Dadurch könnte ich mir sogar vorstellen, das neue MMORPG mit dem Controller zu spielen.

Denn auch das machen die neuen Gameplay-Szenen und Infos klar: Die Kämpfe wurden zuerst mit Blick auf die Konsolen und eben die Controller-Steuerung designt. Wenn diese dort toll funktionieren, so die Devs, ist die Portierung für den PC vergleichsweise einfach.

Tester wie Kanon berichten aber, dass das User-Interface der PC-Version noch einiges an Arbeit vertragen kann. Ein Selbstläufer ist das also nicht.

Doch egal, ob mit Maus und Tastatur oder Controller: Ich freue mich mittlerweile riesig auf die kommende Beta. Dieses MMORPG sollten alle Genre-Fans definitiv im Blick behalten. Klar, dass ich von meinen Testerfahrungen berichten werde, wenn ich eine Einladung erhalte. Bis dahin erfahrt ihr hier mehr zu Chrono Odyssey: Das größte und schönste neue MMORPG 2025 verrät endlich, wie es euch begeistern will