Fans sehen neues Gameplay zu Chrono Odyssey, sind begeistert und fragen sich: „Bekommen wir hier endlich wieder ein Langzeit-MMORPG?“

Chrono Odyssey ist ein angekündigtes MMORPG, das in einer Sci-Fi-/Fantasy-Welt spielt. Ihr schlüpft dabei in die Rolle eines Mitglieds der Spezialeinheit „Idrai...

Noch ist die Vorstellung frisch, es könnten also weitere negative Stimmen folgen. Was sagt ihr zu dem Video? Könnt ihr Chrono Odyssey kaum erwarten oder seid ihr ebenfalls skeptisch? Mehr zum kommenden MMORPG findet ihr hier: Entwickler von Chrono Odyssey erklärt, warum sich viele große MMORPGs der Zukunft voll auf PvE konzentrieren

Gibt es auch negative Stimmen? Der User @Zunasenpai äußerte sich kritisch über die Entwicklung des Spiels. Laut ihm gab es vor 2 Jahren schon eine Preview zu Chrono Odyssey und da sah das Spiel, was Gameplay und Optimierungen angeht, viel sauberer aus. Zudem sei jetzt, was die Kämpfe angeht, der Hauch von Souls weniger geworden – es sieht jetzt vielmehr wie ein MMO aus. Für ihn sah das Spiel vor 2 Jahren besser aus.

Das Spiel soll 6 Klassen und eine nahtlose Welt ohne Ladebildschirme bieten, umfangreiche Möglichkeiten offerieren, den eigenen Charakter anzupassen und noch so einiges mehr. Und das alles in der anspruchsvollen Unreal Engine 5.

Was ist das für ein Video? Es handelt sich dabei um das kürzlich erschiene Video der IGN (via youtube.com ), in dem 17 Minuten lang offizielles Gameplay-Material zu Chrono Odyssey demonstriert wird. Im Video ging es vorrangig um die Inhalte des Spiels, den PvP-Modus, die Skills sowie die actiongeladenen Kämpfe.

Chrono Odyssey ist eines der am meisten erwartenen MMORPGs, doch viel zu sehen gab es leider noch nicht. Erst kürzlich wurde aber eine neue Gameplay-Vorstellung des Spiels veröffentlicht und was die Meinungen der Fans angeht, könnte der Tenor nicht eindeutiger sein.

