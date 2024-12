MMORPG wurde einst vom Hoffnungsträger zum potenziellen Scam, soll aktuell Fortschritte machen, auch wenn man die nicht sieht

In der großen Dürrephase der MMORPG-Geschichte gab’s einige kleine, aber spannende Projekte, die sich via Crowdfunding finanzieren wollten. Eines dieser Spiele befindet sich seit mehr als acht Jahren in der Entwicklungshölle. Jetzt gibt’s ein Update, das für erneutes Kopfschütteln sorgt.

Um was für ein MMORPG geht es? Als im Mai 2016 die Kickstarter-Kampagne von Chronicles of Elyria startete, war die Welt noch in Ordnung. Das Projekt rund um die alternden Helden und realistische Spielwelt klang so spannend, dass mehr als 10.000 Unterstützer über 1,3 Millionen US-Dollar sammelten. Bis Oktober 2019 sollen sogar fast 8 Millionen US-Dollar zusammengekommen sein.

Wie bei vielen anderen MMORPG-Projekten, die in der großen Dürre zwischen 2015 und 2020 angekündigt wurden, gibt’s bislang aber keinen erfolgreichen Release zu vermelden.

Ganz im Gegenteil durchlief Chronicles of Elyria eine derart absurde Entwicklungshölle, dass immer wieder der Vorwurf eines Scams aufkam, der den Unterstützern das Geld aus den Taschen ziehen sollte, ohne dafür eine entsprechende Gegenleistung zu bieten. Hier nur einige Highlights:

Ein gewisser Teil der Einnahmen kam durch den zeitbegrenzten Erwerb von virtuellen Grundstücken aus der Pre-Alpha von Chronicles of Elyria zusammen. Kostenpunkt: 65 bis 3.500 US-Dollar.

Man musste mitten in der Entwicklung die Engine wechseln, weil die zuerst eingesetzte Virtual-World-Plattform SpatialOS zu teuer und unflexibel gewesen sein soll.

Trotz der enormen Crowdfunding-Einnahmen fehlte zwischendrin immer wieder das Geld, um die Entwicklung voranzutreiben. Da half es auch nicht, dass der für Juni 2016 angedachte Release-Termin immer weiter nach hinten verschoben wurde. Mangels Publisher, der Vertrauen in das Projekt hatte, kam es 2018 zu ersten Entlassungen.

Als im September 2019 das erste echte Gameplay-Material von Chronicles of Elyria gezeigt wurde, machte sich bei vielen Unterstützern Ernüchterung breit. Das sah schlimm und unfertig aus, von der jahrelangen Entwicklung war nichts zu sehen. Die bis dato veröffentlichten Trailer hatten ein ganz anderes Bild des MMORPGs gezeichnet.

Die erste spielbare Pre-Alpha hinterließ 2020 einen desolaten Eindruck und war nicht mehr als ein Tutorial-Hindernis-Parcours.

Kurz darauf folgte die Auflösung des Teams sowie die zeitweise Einstellung der Entwicklung.

Später erklärte der Hauptverantwortliche des Projekts, Jeromy Walsh, dass das nur ein Missverständnis gewesen sei und er nun allein an Chronicles of Elyria arbeiten würde.

Außerdem erklärte Walsh, dass man fortan auch an einer Art Spinoff mit dem Namen Kingdoms of Elyria für die Unterstützer arbeiten würde.

Der anschließende Shitstorm sorgte dafür, dass die Verantwortlichen fürs Erste die gesamte Kommunikation mit der Community einstellten und offizielle Kanäle wie die Foren und den Discord-Kanal schlossen. Die Unterstützer drohten mit einer Sammelklage. Es kam zu einem Verfahren. Bis heute hat kein einziger Spieler sein Geld zurückerhalten.

Bis heute könnt ihr Chronicles of Elyria nicht spielen – hier ein Video aus der Pre-Alpha:

Neues Update, neues Kopfschütteln

Was gab es jetzt für ein Update? Zwischenzeitlich kam es immer mal wieder zu Lebenszeichen von Walsh, der dieses Jahr beispielsweise der Presse die Schuld an den Problemen und Entlassungen gab. Noch Backofen-warm ist ein öffentliches Memo (via chroniclesofelyria.com), das vor kurzer Zeit live gegangen ist.

In diesem behauptet Jeromy Walsh, dass Chronicles of Elyria spürbare Fortschritte gemacht habe und man hinter verschlossener Tür in regem Kontakt mit Early-Access- und Alpha-1-Unterstützern stehen würde. Belege dafür in Form von Videos oder Screenshots gibt es keine. Genauso fehlen Spieler, die öffentlich den Austausch mit dem Entwickler bestätigen würden.

Letzteres könnte an der strikten Verschwiegenheitsvereinbarung (kurz: NDA) liegen, an die alle Tester gebunden sein sollen. Laut des Posts soll es zudem Updates für Webseite und Forum geben, durch die auch das letzte bisschen öffentliche Kommunikation hinter einem Vorhang verschwinden wird, da man sich zwingend registrieren muss, um Forenbeiträge oder neue Entwickler-Blogs lesen zu können.

Wie reagiert die Community auf das Update? Viele Spieler reagieren mit Spott auf den jüngsten Post:

Serain schreibt auf Reddit: „Das tut mir richtig weh.“

Sqelm witzelt über das Webseiten-Update (via Reddit): „Ich habe das Gefühl, dass dies repräsentativ für den gesamten Weg von CoE ist. Man verbringt seine Zeit mit allem Möglichen, nur nicht mit der eigentlichen Entwicklung des Spiels.“

Launch_Arcology schreibt auf Reddit: „Es klingt, als wolle er nicht, dass die Leute seine wahnhaften und oft nicht ganz ehrlichen früheren Aussagen über die Entwicklung und vor allem seinen Rückzieher bei der Schließung der Soulbound Studios sehen.“

MrTastyCake holt auf Reddit das Popcorn raus: „Die Show muss weitergehen.“

Nitramite hat Spaß (via Reddit): „Hahaha, ich wusste, dass es kurz vor den Feiertagen ein Update geben würde. Erstaunlich, wirklich gute und lustige Sachen. Ich finde es toll, dass alles, was er macht, einen mehrstufigen Prozess hat. Ich werde es nicht überprüfen, aber sicher schafft er nur Schritt 1 seiner Website und macht dann eine neue Liste.“

Ein anderes MMORPG-Projekt, das sich seit Ewigkeiten in der Entwicklungshölle befindet, ist Camelot Unchained von Branchen-Urgestein Mark Jacobs (Dark Age of Camelot). Laut eines Updates aus dem März 2024 soll es Ende 2025 erscheinen: Neues MMORPG Camelot Unchained hat nach 11 Jahren einen Termin für den Release – Das gefällt nicht jedem