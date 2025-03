„Ich habe es immer bereut“ – Christopher Nolan bereut es, sich einen der besten Filme von Tarantino ruiniert zu haben

Nach Memento feierte Christopher Nolan viele weitere Erfolge, darunter Interstellar, The Dark Knight und zuletzt auch Oppenheimer. Sein nächstes Projekt ist The Odyssey, das die Adaption der griechischen Sage von Homer ist. Wann der Film erscheint, ist noch unklar. Als Regisseur hat Christopher Nolan auch Lieblingsschauspieler: Von 3 Schauspielern schwärmt Christopher Nolan besonders: Doch sein Batman, Christian Bale, gehört nicht dazu

Vor allem bei einem Film wie Pulp Fiction, bei dem die Schauspieler so viel Energie und eigenen Charakter in die Figuren transportieren, kann das Lesen des Drehbuchs einiges vorwegnehmen oder sogar ruinieren.

Was zeigt das Drehbuch? Drehbücher zeigen in vielen Fällen nicht nur einfach die Dialoge und die Story eines Films. Da stehen auch technische Aspekte wie Licht oder Einstellungen drin, die durchaus einigen Szenen den Zauber nehmen können.

In einem Interview mit der New York Times aus dem Jahre 2010 erzählt Nolan, dass er, bevor er Pulp Fiction gesehen hat, bei einer Film-Firma als Praktikant gearbeitet hat. Dort las er das Drehbuch des Films, noch bevor er den Film gesehen hatte.

