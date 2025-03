Für Kill Bill ließ sich Tarantino von einem japanischen Film „inspirieren“, den hier kaum jemand kennt

Quentin Tarantino kennt sich sehr gut mit Filmen aus. Im Fall von Kill Bill hat er sich so sehr von einem japanischen Streifen inspirieren lassen, dass die Ähnlichkeiten mehr als nur auffällig sind.

Um welchen Film geht es? Die Rede ist vom japanischen Film Lady Snowblood. Er schien bereits 1973 und erzählte die Geschichte einer rachsüchtigen Frau. Ihr Name ist Yuki und sie möchte den Tod ihrer Familie rächen. Ihre Mutter, die nach einem Mord ins Gefängnis kam, zeugte Yuki dort, sodass sie später den Rachefeldzug vollenden kann.

Lady Snowblood ist ein Paradebeispiel des Rachefilms und geizt nicht mit blutigen Szenen. Yuki bewegt sich elegant durch die Kämpfe und erledigt ihre Widersacher meist mit kurzen Katanas, japanischen Schwertern.

Der Film ist hierzulande eher unbekannt, nur Genre-Fans dürften ihn gesehen oder davon gehört haben. Sieht man sich Lady Snowblood an, fallen frappierende Ähnlichkeiten zu einem anderen Rachefilm auf: Kill Bill von Quentin Tarantino.

Tarantino zeigt, dass er Filme liebt

Wie hat sich Tarantino inspirieren lassen? Der Regisseur, der Filme mehr liebt als Serien, ist bekannt dafür, Zitate und Anspielungen auf andere Werke in seine Arbeiten einfließen zu lassen. Er kennt sich sehr gut in der Filmgeschichte aus und zeigt das auch in seinen bislang 9 erschienenen Filmen.

Im Fall von Kill Bill ziehen sich die Ähnlichkeiten zu Lady Snowblood durch den ganzen Film. Das beginnt schon bei der grundlegenden Handlung. Eine Frau verliert ihre Familie oder einen Teil davon – in Kill Bill ist es das Baby der Braut, gleich am Anfang.

Die Frau will anschließend Rache an den Mördern üben. In beiden Filmen handelt es sich um ein tödliches Team aus vier Killern, die nach und nach aufgesucht werden und das Zeitliche segnen. Gekämpft wird auch in Kill Bill mit Katanas.

Nicht nur übernahm Tarantino für die Erzählung seiner Geschichte die Handlung, auch wie sie erzählt wird, orientiert sich am großen Vorbild. So gibt es verschiedene Kapitel und die Geschichte wird nicht streng linear erzählt – ein Stilmittel, das Tarantino auch in anderen Filmen gerne einsetzt.

Manche Szenen und Einstellungen hat der Regisseur übrigens fast 1:1 übernommen. Das wird in einer Szene besonders auffällig, nämlich wenn sich die Killer über ihr Opfer beugen. Eine Gegenüberstellung ähnlicher Aufnahmen findet ihr auf YouTube.

Gibt es weitere Parallelen? Tarantino mochte wohl auch die Hauptdarstellerin von Lady Snowblood. Protagonistin Yuki wurde von der Schauspielerin und Sängerin Meiko Kaji gespielt. Das von ihr gesungene Lied „The Flower of Carnage“ taucht nicht nur in Lady Snowblood auf. Auch in Kill Bill begleitet es eine dramatische Szene, die blutig endet.

Trotz der Ähnlichkeiten lohnt es sich, beide Filme anzusehen. Der eine ist ein echter japanischer Rachefilm, der andere die westliche Interpretation eines großen Filmfans. Wusstet ihr bereits von der Inspiration für Kill Bill? Schreibt es und gerne in die Kommentare. Eine bekannte Schauspielerin durfte übrigens nicht im Film mitspielen: Quentin Tarantino verehrte eine Schauspielerin, ließ sie nicht in Kill Bill mitspielen, weil sie zu gut war