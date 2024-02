Ein MMORPG auf Steam setzte auf Fabelhafte Tierwesen, wie in Harry Potter – Schließt jetzt die Server

Gab es irgendeine Nachricht an die Spieler? Die Social-Media-Plattformen des MMORPG sind bereits seit Monaten verlassen. Hier gab es keine Nachricht an die Spieler. Über die offizielle Seite kam nun die Nachricht, dass man das Spiel zum 31. März schließen werde. Bereits jetzt können keine neuen Accounts mehr für das Spiel erstellt werden.

Was war Chimeraland für ein Spiel? Chimeraland wollte ein Free2Play MMORPG sein, in dem ihr ein verrücktes Tierwesen als Charakter spielt. Der Charakter-Editor ließ dabei viele Freiheiten offen, so konnten sehr schöne, aber auch sehr hässliche Wesen erschaffen werden.

