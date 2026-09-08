Ein Spieler will so dringend den neuen Hype-Shooter zocken, dass er dreist den Chef des Spiels anruft

Noch diese Woche geht der große Battlefield-Konkurrent Wardogs via Steam in den Early Access. Der Hype-Shooter ist wohl so beliebt, dass ein Streamer jetzt sogar frech einfach den Chef des Games privat angerufen hat.

Wer hat wen angerufen? Schon am 10. September 2026 geht der Shooter Wardogs auf Steam für 39,99 Euro in den Early Access. Das Game hat bereits in der Closed Alpha begeistert und die Spieler sammelten in der Beta fast 700 Jahre Spielzeit an. Wardogs ist entsprechend gerade absolut im Trend und wird heiß erwartet.

Tatsächlich sind wohl einige Gamer so heiß auf den Shooter, dass sich ein Streamer ausgerechnet beim Chef des Spiels unbeliebt gemacht hat: Auf X.com ehem. Twitter schreibt Joe Brammer, der CEO des Wardogs-Entwicklungsstudios Bulkhead und Executive Producer des Spiels, dass er auf seiner persönlichen Telefonnummer angerufen und um einen Key gebeten worden sei:

Sich irgendwie meine persönliche Telefonnummer holen und dann nach einem Code fragen ist es nicht [wie ihr an einen Code kommt]. Wenn jemand in der Industrie einem Streamer meine Nummer gegeben hat: Du kannst mich mal. Joe Brammer via X.com, 07.09.2026

Um wen es sich bei dem anrufenden Streamer gehandelt hat, teilte Brammer nicht mit.

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Ein Hype-Shooter im Stil von Battlefield

Was genau ist Wardogs? Der neue Shooter ist ein All out Warfare -First-Person-Shooter. Bis zu 100 Spieler gleichzeitig sollen zu Fuß, im Panzer oder via Helikopter in drei Teams um die Vorherrschaft auf der Map kämpfen können. Angelehnt ist das Spielprinzip stark an die King of the Hill -Kämpfe aus ARMA 3.

In den verschiedenen Alpha- und Beta-Tests kamen aus der Community immer wieder sehr positive Stimmen, die das Gameplay bzw. den Spaßfaktor mit den Hoch- und Bestzeiten von Battlefield verglichen. Wardogs belegt mit 156.163 Wunschlisten-Einträgen laut Steamdb im Moment auch Platz 13. der am meisten gewünschten Games auf Steam (Stand 8. September 2026, 11:30 Uhr)

Werdet ihr auch in Wardogs eintauchen? Schreibt uns das gerne in die Kommentare und auch, ob ihr das Game schon einmal angespielt habt. Bis zum Release sind es ja auch nur noch wenige Tage und es gibt schon erste bekannte Items, die Kopfschütteln auslösen: Ein Item in Wardogs klingt absolut sinnlos, dabei ist es extrem mächtig