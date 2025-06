Der Chef von Chrono Odyssey sah sich 24 Stunden lang Feedback zu seinem MMORPG an und antwortet Spielern sogar persönlich

Spieler will Lilith aus Diablo 4 verehren, aber Fans erklären: So nett ist die gar nicht

Chrono Odyssey ist ein angekündigtes MMORPG, das in einer Sci-Fi-/Fantasy-Welt spielt. Ihr schlüpft dabei in die Rolle eines Mitglieds der Spezialeinheit „Idrai...

Dass der Chef von Chrono Odyssey höchstpersönlich so stark am Feedback der Spieler interessiert ist und sich selbst in der Verantwortung sieht, ein gutes MMORPG zu erschaffen, dürfte vielen Spielern gefallen. Wann die neue Beta starten soll, verrät der CEO allerdings noch nicht. Falls ihr nicht zur Beta eingeladen wurdet, solltet ihr das Feedback von MeinMMO-Experte Karsten Scholz lesen: Chrono Odyssey macht eine Sache richtig gut, die schon Elden Ring ausgezeichnet hat

An anderer Stelle hat der Chef jedoch bereits gesagt, dass Aspekte des Spiels sich wesentlich verbessern sollen und die Version, auf der die Spieler gespielt haben, nicht aktuell war. Im aktuellen Post auf X.com kündigt der Chef außerdem eine weitere Beta an, die weitere Features und Verbesserungen zeigen soll.

Wie hat der Chef die Kritik aufgenommen? Der CEO hat dank des Feedbacks aus der Beta bereits jetzt viel gelernt und auch mit seinem Stellvertreter über viele Punkte lange diskutiert. Sie möchten in Zukunft in Videos, Entwicklernachrichten und Ankündigungen über ihre Schritte informieren.

Am Sonntag, dem letzten Tag des geschlossenen Beta-Tests, blieb der CEO laut eigener Aussage sogar fast 24 Stunden wach, um das Feedback der Spieler in Echtzeit zu verfolgen und sich die Reaktionen anzusehen. Außerdem versucht der CEO auf viele der Nachrichten zu antworten, wie er auf X.com verrät. Doch das Feedback, das er erhält, ist nicht nur positiv.

