Der Chef von KI-Riesen warnt: KI vernichtet Arbeitsplätze und Firmen beschönigen die Bedrohung

Der Chef einer großen KI-Firma warnt vor dem Einfluss von KI. Denn viele Personen würden nicht verstehen, welche Auswirkungen KI auf verschiedene Jobs habe.

Dario Amodei, Chef von Anthropic, einer der wichtigsten KI-Firmen der Welt, sprach mit dem Magazin Axios über KI und mögliche Risiken.

So erklärte er gegenüber Axios, KI könnte die Hälfte aller Einstiegsjobs für Angestellte vernichten und die Arbeitslosigkeit in den nächsten ein bis fünf Jahren auf 10 bis 20 % steigen lassen. Zum Vergleich: Die durchschnittliche Arbeitslosigkeit in den USA, auf die er sich bezieht, liegt derzeit zwischen 4,5 und 6 % (via statista.de).

KI-Unternehmen müssten aufhören, die bevorstehenden Entwicklungen zu beschönigen

Amodei sagte, KI-Unternehmen und die US-Regierung müssten aufhören, die bevorstehenden Entwicklungen zu beschönigen: die mögliche massive Vernichtung von Arbeitsplätzen in den Bereichen Technologie, Finanzen, Recht, Beratung und anderen Angestelltenberufen, insbesondere bei Einstiegsjobs.

Und daraus entwickeln sich gleich mehrere Probleme, denen viele keine große Beachtung schenken würden:

Gesetzgeber würden die Risiken nicht verstehen und deswegen nicht darauf reagieren, indem sie beispielsweise KI-Firmen besteuern würden.

Die Firmen-Chefs scheuen sich, offen über die Probleme zu sprechen, obwohl ihnen die Risiken durch KI bewusst seien.

Und viele Arbeitnehmer würden die Probleme erst dann erkennen, wenn sie von den Entlassungen direkt betroffen seien.

Der Chef von Anthropic erklärte, dass vielen gar nicht bewusst sei, was ihnen in den nächsten Jahren bevorstehe:

Die meisten von ihnen sind sich nicht bewusst, dass dies bevorsteht. Es klingt verrückt, und die Leute glauben es einfach nicht. Wir als Hersteller dieser Technologie haben die Pflicht und die Verpflichtung, ehrlich zu sein, was die Zukunft bringt. Ich glaube nicht, dass die Leute sich dessen bewusst sind. Es ist eine sehr seltsame Dynamik, in der wir sagen: ‚Ihr solltet euch Gedanken darüber machen, wohin die von uns entwickelte Technologie führt.‘

Auch andere warnen vor den Risiken durch künstliche Intelligenz

Warum sollte man die Warnung ernst nehmen? Andrew Yang, früherer Präsidentschaftskandidat der USA (Wahl 2020) erklärte beispielsweise in einem Fernseh-Interview, dass Amadei vor den hohen Verlusten von Arbeitsplätzen warnte. Und er mache dies nicht aus Eigeninteresse, sondern seine Warnungen seien durchaus glaubwürdig. So erklärte Yang der CNN.com:

Laura Dario Amadei ist CEO von Anthropic, einem der derzeit erfolgreichsten KI-Unternehmen. Claude, rechts, ersetzt Programmierer in der gesamten Branche, und Dario hat sich zu Wort gemeldet und gesagt: Wisst ihr was, ihr solltet KI-Unternehmen, einschließlich uns, besteuern, denn wir werden in den nächsten ein bis fünf Jahren bis zu 50 % der Einstiegsjobs für Angestellte ersetzen. Er spricht nicht aus Eigeninteresse. Er sagt tatsächlich, wie er die Lage sieht, und wir sollten ihm zu 100 % glauben.

KI sollte für neue Jobs sorgen. Doch stattdessen sorgt KI gerade dafür, dass so viele Jobs wie seit Jahren nicht mehr gestrichen werden. Die Entlassungen sind so hoch wie seit vielen Jahren nicht mehr und erinnern an die Finanzkrise von 2008. Denn hier wurde ein ähnlicher Höchststand bei Entlassungen festgestellt: KI sollte viele neue Jobs schaffen: Stattdessen wurden 1,2 Millionen Personen arbeitslos