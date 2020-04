Das Weltraum-MMO EVE Online ist ein komplexes Spiel, das durchaus abschreckend wirken kann. Dennoch hat es viele Fans, die mit Leidenschaft dabei sind. Hilmar Pétursson, Chef von CCP Games, erklärt, warum das seiner Meinung nach so ist.

Wie erklärt Hilmar Pétursson die Leidenschaft der Spieler? Hilmar Pétursson glaubt, Spieler werden oft dann Fans von EVE Online, wenn sie nach einem heftigen Verlust Hilfe von Mitspielern bekommen. Dieses vernichtende Gefühl, alles verloren zu haben, was man sich aufgebaut hat, wird durch das Sozialverhalten helfender Mitspieler verdrängt. Es schweißt zusammen.

Es ist oft dieses Element eines verheerenden Verlusts, das für die Spieler in EVE Online zu einem Wendepunkt wird. Wenn sie ihr Raumschiff verlieren oder einen Fehler machen, der sie alles kostet, was sie bisher verdient haben, und wenn sie die soziale Unterstützung haben, um daraus wieder herauszukommen, dann werden sie wirklich zu einem echten EVE-Spieler. Hilmar Pétursson, CCP Games

In einer Schlacht alles zu verlieren, kann in EVE Online frustrierend sein.

Ist EVE Online ein Spiel für Helfer?

Geht es in EVE Online nicht eher im Konkurrenz? Immer wieder hört man von Überfällen auf Spieler oder von gewaltigen Schlachten, in denen Raumstationen und Schiffe im Wert von mehreren Tausend Dollar zerstört werden. Das ist sicher ein großer Aspekt von EVE Online. Es geht laut Hilmar Pétursson aber um mehr.

EVE Online ist natürlich für seinen Kampf, seine Konkurrenz und seine Erkundung bekannt, aber der höchste Anteil der Spieler identifiziert sich selbst als Helfer. Sie wollen anderen helfen, und in einem Spiel, das so viele Möglichkeiten für Fehler und Verluste bietet, gedeihen dort solche Helfer. Und wenn wir uns die Menschen ansehen, die sich als Helfer identifizieren, sehen wir, dass sie das höchste Engagement haben. Hilmar Pétursson, CCP Games

Was bedeutet das für EVE Online und die Spieler? Verlust muss nicht immer bedeuten, dass man alles hinschmeißt und mit einem Spiel aufhört – hier kann die Trauerbewältigung des MMOs helfen. Gerade in einem Onlinespiel wie EVE Online ist es der soziale Zusammenhalt, die Hilfe von Mitspielern, die einen dazu ermutigen, es noch einmal zu versuchen und es dann besser zu machen. Verlust kann auch Ehrgeiz wecken und Ehrgeiz ist etwas, mit dem man in EVE Online weit kommen kann.

