ChatGPT kostet 700.000 Euro pro Tag: Eine neue KI soll nicht nur schneller sein, sondern mit 7.000 Euro nur einen Bruchteil kosten

ChatGPT von OpenAI gilt als leistungsfähig, aber auch als sehr teuer. Nun hat das chinesische Unternehmen Baidu einen Chatbot vorgestellt, der nicht nur schneller, sondern auch viel günstiger sein soll.

Um welche Firma geht es? Das chinesische Unternehmen Baidu betreibt in China die gleichnamige Suchmaschine. Jetzt hat das Unternehmen gleich zwei neue KI-Modelle vorgestellt: ERNIE 4.5 und ERNIE X1. Davon berichtet jetzt das englischsprachige Magazin Neowin.net.

ERNIE: Schneller und vor allem günstiger als ChatGPT

Was ist ERNIE? ERNIE 4.5 ist ein multimodales Basismodell, das Text, Bilder, Audio und Video verstehen kann. Es soll angeblich verbesserte Fähigkeiten in den Bereichen Sprachkenntnisse, Verständnis, Generierung, logisches Denken und Gedächtnis besitzen.

Mit ERNIE X1 bietet Baidu außerdem noch ein deutlich umfangreicheres Modell seiner KI an. Hierbei handelt es sich um ein sogenanntes „Deep Thinking“-Modell: Deep Thinking beschreibt die Fähigkeit, Probleme in mehreren Schritten zu analysieren und zu lösen. Dadurch soll es sich besser für logische Schlussfolgerungen, komplexe Berechnungen und mehr eignen.

Was ist das Besondere an der KI? Ein weiterer positiver Aspekt von ERNIE 4.5 sind seine Kosten, die nur 1 % der Kosten von GPT-4.5 betragen sollen: Während ChatGPT täglich 700.000 US-Dollar kosten soll, liegen die Kosten von ERNIE 4.5 bei nur 7.000 US-Dollar. Damit will man selbst das neue KI-Modell DeepSeek übertreffen, welches ebenfalls deutlich weniger als ChatGPT kostet.

Die Preise beginnen für Input und Output bei 0,55 US-Dollar pro 1 Mio. Token (ERNIE) und 2,2 US-Dollar pro 1 Mio. Token (ERNIE X1).

Kann man ERNIE schon testen? Ja, ERNIE 4.5 und ERNIE X1 könnt ihr über die Website von ERNIE Bot beziehen. Baidu plant, diese neuen Modelle in den kommenden Monaten in Baidu Search, die Wenxiaoyan-App und andere Dienste zu integrieren. Das dürfte für deutsche Nutzer aber nicht sehr relevant sein, da diese Dienste nur in China zur Verfügung stehen und es kein deutsches Pendant dazu gibt.

Elon Musk glaubt, dass es keine Daten von echten Menschen mehr gibt, mit denen KI trainiert werden könne. Und da ist er nicht der Einzige, der dies glaubt. Auch andere große Firmen im Tech-Bereich nutzen bereits synthetische Daten, die von KI generiert werden: „Wir haben das Limit erreicht“: Elon Musk garantiert, dass es keine menschlichen Daten mehr gibt, mit denen KI trainiert werden kann