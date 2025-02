Nach Mark Zuckerberg will nun auch der Chef von OpenAI das iPhone durch ein neues Gerät ersetzen

Was ist DeepSeek? Alles, was ihr über den Rivalen von ChatGPT wissen müsst

Das Interview, das Sam Altman Nikkei Asia gab, fand während der Reise des OpenAI-Chefs nach Japan statt. Er hofft, japanische Unternehmen zur Teilnahme an Stargate motivieren zu können. „Ich denke, es gibt Bereiche, in denen es möglich ist, mit japanischen Unternehmen und Investoren auf allen Ebenen zusammenzuarbeiten, auch im Bereich der Mikrochips“, sagte er unter anderem.

Um im Wettbewerb mit China zu bestehen, sprach Altman auch die Möglichkeit an, dass OpenAI eigene Halbleiter entwickeln könnte. Halbleiter beziehen sich dabei auf Materialien, die unter bestimmten Bedingungen Strom leiten können. Er bestätigte, dass das Unternehmen bereits an diesem Thema arbeitet, und auch Tech-Riesen wie Apple, Google und Amazon verfolgen ähnliche Pläne.

So entwickelt sich der KI-Markt: Der jüngste Einstieg von DeepSeek in den KI-Markt hat dazu beigetragen, dass die Verhältnisse der Branche neu gemischt wurden. Altman erklärte, dass China gegenüber den amerikanischen KI-Unternehmen erheblich aufgeholt habe. Ebenso warnte er vor den Gefahren des Missbrauchs von KI durch autoritäre Regierungen, die diese Technologien nutzen könnten, um ihre Macht zu festigen.

Das plant der Chef von OpenAI: Sam Altman, CEO von OpenAI (ChatGPT), hat in einem Interview mit Nikkei Asia seine Pläne für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens geteilt. In der Planung ist ein Gerät, das speziell für die Nutzung von künstlicher Intelligenz ausgelegt ist. Altman deutete an, dass dieses neue Gerät möglicherweise die größte technologische Innovation seit dem iPhone werden könnte.

