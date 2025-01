Der Chef von ChatGPT versetzt alle in Panik, weil er sagt, dass die KI unsere Gesellschaft bedrohen könnte

Eine wichtige Frage, die sich dabei stellt, ist, wie KI und Automatisierung in den Arbeitsmarkt integriert werden können, ohne dass die sozialen Strukturen weiter destabilisiert werden. In diesem Zusammenhang zeigen sich bereits erste Tendenzen: Viele Arbeitgeber stellen lieber eine KI oder einen Roboter ein, als Uni-Absolventen der Gen Z .

Doch während viele das Potenzial von KI erkennen, gibt es auch Bedenken. Kritiker warnen, dass diese Technologie bestehende Ungleichheiten verschärfen könnte ( via righttowarn.ai ). Ebenso könnte sie zu einer verstärkten Kontrolle und Überwachung führen und das soziale Gefüge destabilisieren, vor allem durch die Änderungen des Arbeitsmarkts. Die Herausforderung besteht darin, diese Technologie so zu gestalten, dass sie im Einklang mit den Bedürfnissen der Gesellschaft genutzt wird.

In einem Video im Forum „AI For Good“ sprach Altman darüber, dass es notwendig sei, den „Gesellschaftsvertrag“ neu zu gestalten, um die Auswirkungen der KI auf den Arbeitsmarkt, die Machtverhältnisse und soziale Strukturen zu regeln. Ein Gesellschaftsvertrag beschreibt Regeln und Normen, die das Zusammenleben in einer Gesellschaft organisieren und für alle fair gestalten sollen.

Darum hält Altman KI für eine Bedrohung: Der US-Präsident Donald Trump kündigte an, 500 Milliarden Dollar in die KI-Infrastruktur zu investieren. Zeitgleich wurde die Gründung von Stargate, einer neuen Firma aus einer Kooperation zwischen OpenAI, SoftBank und Oracle, als wichtige treibende Kraft für den Sektor präsentiert. Nach diesen Ankündigungen äußerte Sam Altman, CEO von OpenAI, dass der Fortschritt der KI ohne zukünftige Regeln eine Bedrohung für die Gesellschaft darstellen könnte.

