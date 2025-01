Viele Arbeitnehmer würden lieber eine KI oder einen Roboter als einen Uni-Absolventen der Gen Z einstellen

Was ist ein Problem? Viele befragte Unternehmen erklären, dass sie große Schwierigkeiten haben, Personen mit entsprechendem Talent für ihre Firma zu finden. Wie groß das Problem ist, zeigt auch die Umfrage: Fast alle, 98 Prozent der Führungskräfte, gaben an, dass ihr Unternehmen Probleme hat, Talente zu finden.

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

Natürlich würden Arbeitgeber lieber KI als Menschen einsetzen – sie ist billiger, braucht keine Gesundheitsfürsorge oder grundlegende Menschenrechte und nimmt keine Urlaubstage in Anspruch. Es geht nicht darum, dass es der Generation Z an Fähigkeiten mangelt, sondern darum, dass die Arbeitgeber versuchen, sich vor der Verantwortung zu drücken.

In einer neuen Umfrage der Hult International Business School wurden 1.600 Arbeitgeber und Vollzeitbeschäftigte in den USA nach ihrer aktuellen Situation im Job befragt. Und fast 40 Prozent der Arbeitgeber gaben an, dass sie lieber einen Roboter als einen Hochschulabsolventen einstellen würden.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to