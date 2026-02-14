Bekannte Sängerin schwärmt für ein 25 Jahre altes MMORPG, vor allem ein Detail gefällt ihr richtig gut

Bekannte Sängerin schwärmt für ein 25 Jahre altes MMORPG, vor allem ein Detail gefällt ihr richtig gut

In einem Interview schwärmte die bekannte Sängerin Chappell Roan zuletzt für ein 25 Jahre altes MMORPG. Das hat sie vor allem mit seinem Sountrack begeistert.

Wer ist das? Kayleigh Rose Amstutz alias Chappell Roan ist eine US-amerikanische Singer-Songwriterin. Neben ihrer Musik ist sie für ihr auffälliges Makeup und imposante Kostüme bekannt, die glatt aus einem Videospiel kommen könnten. Im Jahr 2024 trat Roan etwa bei SNL auf und sah dabei aus, als käme sie direkt aus einem Spiel wie Baldur’s Gate 3.

Mit einem neuen Trailer wurde erst vor kurzem auch Chappell Roans Auftritt in Fortnite angekündigt. Die Sängerin ist die Icon-Künstlerin der Fortnite Festival Season 13 und bekommt ihren eigenen Skin im Spiel.

Dass die Sängerin auch eine begeisterte Gamerin ist, hat sie bereits öfter zum Ausdruck gebracht. So ist sie persönlich ein Fan der Zelda-Spiele und schwört auf Die Sims 2. In einem Gespräch mit der Musikerin Isimeme „Naomi“ Springs alias Hemlocke Springs schwärmt sie jetzt für ein 25 Jahre altes MMORPG.

Hier seht ihr noch einmal den Trailer zu Chappell Roans Fortnite-Auftritt:

Chappell Roan ist die Ikone der Fortnite Festival Season 13
Chappell Roan liebt den Soundtrack von RuneScape

Von welchem Spiel schwärmt die Sängerin? Gemeint ist RuneScape, und zwar noch das ganz alte aus den frühen 2000ern. Das originale RuneScape erschien im Jahr 2001, in den Jahren wurde daraus aber ein ganzes Franchise.

Roan erwähnte RuneScape, als sie gerade mit Springs über ihr Debütalbum The Apple Tree Under The Sea sprach. Das Album habe sie nämlich vom Klang her stark an den Soundtrack des Spiels erinnert.

Springs wusste zunächst nicht einmal, von welchem RuneScape hier die Rede ist. Auf Nachfrage von Roan fragte Springs zurück: „Ist es ein Romantik-Spiel?“ Roan klärte jedoch schnell auf und machte klar, dass sie über das MMORPG der frühen 2000er spricht. In dem Interview erzählt sie (via Nylon.com):

Nein, nicht das, aber es stammt aus den frühen 2000er Jahren und hat Videospiel-Sounds. Es ist wirklich mittelalterlicher Synth-Scheiß. Ich bin ein Videospiel-Mädchen und ich liebe Synthesizer und seltsamen Scheiß aus den 80ern. Wenn ich das höre, denke ich … „Sever the Blight” war einer meiner Lieblingssongs …

Sever the Blight ist übrigens ein Song von Hemlocke Springs, mit der sie hier das Interview geführt hat.

Das RuneScape-Franchise feiert dieses Jahr seinen 25. Geburtstag. Zu diesem Anlass haben die Entwickler von RuneScape 3 eine neue Roadmap für das Jahr geteilt. Eine wichtige Änderung haben sie jedoch direkt vorgenommen: RuneScape präsentiert neue Roadmap für 2026, schmeißt sofort Pay2Win raus

Quelle(n): YouTube (Titelbild), nylon.com
