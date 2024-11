Pop-Star hat einen besonderen Auftritt – Sieht aus, als käme sie direkt aus einem Spiel wie Baldur’s Gate 3

Chappell Roan ist eine erfolgreiche Sängerin aus den USA, die neben ihrer Musik für ihre spektakulären Outfits bekannt ist. In einem aktuellen Video sieht sie aus, als sei sie einem Videospiel wie Baldur’s Gate 3 entsprungen.

Um wen geht es? Kayleigh Rose Amstutz alias Chappell Roan ist eine US-amerikanische Singer-Songwriterin, die neben ihrer Musik für ihr auffälliges Makeup und ihre imposanten Kostüme bekannt ist. Ihr Style ist inspiriert von Drag Queens, doch auch Videospiele könnten ein Einfluss sein.

Denn die Sängerin ist auch eine begeisterte Gamerin: Auf ihrer Switch landen mit Vorliebe Zelda-Spiele, außerdem schwört sie auf Die Sims 2. So dürfte es nicht überraschen, dass die Outfits von Chappell Roan bisweilen aussehen, als wäre sie selbst einem Videospiel entsprungen.

So auch in einem aktuellen Promo-Video für die Sketch-Show Saturday Night Live.

Chappell Roan rockt Satuday Night Live

Was ist das für ein Auftritt? Chappell Roan wird am Abend des 2. Novembers 2024 als Teil der 50-jährigen Jubiläums-Ausgabe auftreten. Anlässlich dazu wurde auf dem offiziellen YouTube-Account der Sendung ein Video hochgeladen, in dem die Sängerin mit Comedian John Mulaney zu sehen ist.

Das gesamte Video ist in Deutschland zwar nicht verfügbar, doch über Clips in den sozialen Netzwerken bekommen wir zumindest einen Eindruck:

Was ist das für ein Outfit? Chappell Roan trägt ein Kostüm in verschiedenen Grün-Tönen, das vor allem durch das riesige Kunstwerk auf ihrem Kopf auffällt. Die Form des Huts erinnerte MeinMMO-Redakteurin Lydia spontan an Atraxa aus Magic: The Gathering (via MTG Wiki).

Ansonsten besteht das Outfit aus einer Art Body und einem Gürtel, an dem mehrere Elemente befestigt sind. Der Schnitt erinnert dabei auch an die ein oder andere Rüstung für weibliche Spielfiguren, die zwar etwas unpraktisch wirkt, dabei jedoch verdammt cool aussieht.

Man könnte sich Chappell Roan auch als eine der Figuren aus Baldur’s Gate 3 vorstellen, für die Spieler eine Petition starten, um sie als Begleiter gewinnen zu können.

Andere fühlen sich an ein JPRG erinnert. Dort würde man die Sängerin zwar erst spät zu seiner Party hinzufügen können, sie würde aber schon bei früheren Begegnungen mit dem Spieler einen starken Eindruck hinterlassen, meint ein Nutzer auf X, ehemals Twitter.

Bei den VMAs im September 2024 war Chappell Roan bereits in voller Rüstung aufgetreten. Vielleicht gibt es ja bald mal einen gemeinsamen Auftritt mit dem Chef von Larian? Das Internet liebt den Chef von Baldur’s Gate 3, weil er den wichtigsten Gaming-Preis auf einzigartige Weise entgegennimmt