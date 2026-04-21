Streamer radeln auf Twitch durch Japan, sammeln so über 1,2 Millionen Euro

Der Twitch-Streamer CDawg veranstaltet mit seinen Streamer-Kollegen einen Spendenstream, in dem sie auf dem Fahrrad strampeln mussten. Dabei konnten sie eine beachtliche Summe mit der Community zusammenbekommen.

Was ist das für ein Spendenstream? Bereits im 5. Jahr in Folge schwang sich der Twitch-Streamer Connor CDawg Colquhoun mit einem Team aufs Fahrrad, um Spenden für den guten Zweck zu sammeln. Die Spenden gehen an die Immune Deficiency Foundation, die Menschen mit Immundefekten unterstützt.

Dieses Jahr war der YouTuber Chris Broad an CDawgs Seite, um sich ebenfalls 15 Tage lang mit ihm abzustrampeln. Auch andere Gäste kamen an unterschiedlichen Teilen des Streams vorbei. Gemeinsam fuhren sie durch Japan. Mit dabei war natürlich immer der Twitch-Stream, in dem die Community fleißig spenden konnte.

Die Spendenaktion wurde durch CDawgs Stream-Kollegin Ironmouse inspiriert. Die VTuberin leidet nämlich an einem Immundefekt und nutzt ihre Reichweite immer wieder, um darauf aufmerksam zu machen, zu spenden. In der Vergangenheit spendete sie selbst bereits erhebliche Beträge, aber der Cyclethon von CDawg bringt natürlich noch einmal mehr Reichweite, die für den guten Zweck genutzt wird.

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15 Tage strampeln für 1,2 Millionen Euro

Wie viel Geld konnte gesammelt werden? Die Endstation vom diesjährigen Cyclethon war ein Restaurant in Japan. Hier fanden sich die Teilnehmer zusammen, ließen sich von den anwesenden Zuschauern feiern und gaben auch die Endsumme bekannt: Knapp über 1.470.000 Dollar, was umgerechnet ungefähr 1.250.058 Euro sind.

Für den erfolgreichen Spendenstream bedankte sich CDawg auch auf X:

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Damit verfehlte CDawg das angesetzte Ziel von 1,5 Millionen Dollar zwar knapp, konnte aber einen neuen Rekord für seine Spendenaktion aufstellen. Rechnet man all seine Spendeneinnahmen der vergangenen Cyclethons mit dem diesjährigen zusammen, so kommt man auf eine Summe von über 5 Millionen Dollar.

Auch andere Content-Creator veranstalten regelmäßig Spendenstreams auf Twitch. So auch englischsprachige Streamer und YouTuber, die für den guten Zweck sogar ins Wembley-Stadion gingen, um dort in einem Fußballspiel gegeneinander anzutreten. Sie schafften sogar eine sehr hohe Millionen-Summe: 90.000 Zuschauer gucken 34 Content Creatorn beim Fußballspielen zu, spenden über 7 Millionen Euro