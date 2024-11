Deutschsprachige Twitch-Streamer knackt den Spenden-Rekord von Papaplatte, weint vor Freude

Das Update „Souls of the Frozen Frontier“ bringt die bisher größten Neuerungen in Enshrouded mit sich und bietet einige Highlights.

In Dragon Age: The Veilguard gibt es mehrere geheime Enden – So schaltet ihr sie frei

Neues Survival-Spiel auf Steam schickt euch in die Postapokalypse wie in DayZ, ersetzt Zombies durch tödliche Maschinen

Die „Hauptstreamer“, also große Namen der Twitch-Branche, streamen gleichzeitig mit den kleineren Streamern. Die Community spendet dann direkt an den Streamer, der seine Summe an das Event weiterleitet.

Welche Streamer sind dabei? Es können sowohl große als auch kleine Twitch-Streamer an dem Event teilnehmen. Auf der Website der Veranstaltung kann man sich als Streamer bewerben und so ebenfalls einen Beitrag leisten.

Damit knackte er den Rekord von Twitch-Streamer Papaplatte vom Vorjahr. Papaplatte konnte im Vorjahr mit seiner Community in seinem Stream eine Summe von rund 70.000 € erreichen. Die Stelle könnt ihr ab in diesem VOD auf Twitch sehen.

Twitch-Streamer LetsHugo leidet in der Wildnis bei 7 vs. Wild und begreift, was sein Problem ist

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to