Deutsche Twitch-Streamer streamen 36 Stunden lang für den guten Zweck – Alle Infos zu Loot für die Welt

Am 9. November 2024 startet mit Loot für die Welt 11 die diesjährige Ausgabe des Charity-Events von DoktorFroid auf YouTube und Twitch. Auf MeinMMO findet ihr alle Informationen zum Event.

Was ist das für ein Event? Loot für die Welt, kurz LFDW, ist ein jährlich stattfindender Charity-Stream der Twitch-Gruppe DoktorFroid mit dem Streamer LeFloid sowie den Space Frogs. Am 9. November 2024 startet die mittlerweile 11. Auflage des Spenden-Marathons.

Die Content Creator treten dabei mit Gästen aus der deutschen Twitch- und YouTube-Szene in unterhaltsamen Herausforderungen an. Dabei kamen in den letzten 10 Jahren mehr als 3 Millionen Euro für den guten Zweck zusammen.

Ein ähnliches Projekt haben PietSmiet und Gronkh mit ihrem Charity-Event Friendly Fire:

Loot für die Welt 11: Alles zum Event

Wie sehe ich das Event? Loot für die Welt 11 startet am Samstag, dem 9. November 2024, um 11:00 Uhr. Ihr könnt das Event live auf dem Twitch-Kanal von DoktorFroid oder auf YouTube verfolgen. Der Charity-Marathon läuft 36 Stunden lang und endet am Sonntag.

Wohin gehen die Spenden? Auch in diesem Jahr werden wieder eine Reihe wohltätiger Organisationen unterstützt, die sich für Menschen und Tiere in aller Welt einsetzen. Ein Teil der Spenden landet zudem im Loot für die Welt Nothilfefonds , mit dem übers Jahr kurzfristig Hilfe bei lokalen und globalen humanitären Katastrophen ermöglicht werden soll.

Wie kann ich unterstützen? Als Zuschauer habt ihr die Möglichkeit, euch mit einer Spende zu beteiligen. Abgewickelt wird das Ganze über die Spenden-Plattform betterplace.org. Es besteht zudem die Möglichkeit, coolen Merch im offiziellen LFDW-Shop zu erwerben.

Der Shop ist bereits jetzt, vor dem Start des Events, geöffnet. Die Gewinne werden zu 100 % an die aufgelisteten Organisationen gespendet. Somit können Fans stylish aussehen und dabei auch noch wohltätige Zwecke unterstützen.

Werdet ihr das Event unterstützen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen! Nicht nur mit Spenden, sondern auch mit ganz alltäglichen Handlungen kann man sich für etwas Gutes einsetzen. Was uns auf MeinMMO am Herzen liegt und wie wir unseren Beitrag leisten, könnt ihr in unsrem Statement gegen Hass nachlesen.