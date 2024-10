Eine Mama ist bei Level 13.473 in Candy Crush, hat nie einen Cent dafür gezahlt

Candy Crush macht manche Eltern sogar zu E-Sportlern. Eine andere Mutter gab auch niemals einen Cent für das Spiel aus und nahm dann fast unwissentlich an der Meisterschaft für das Spiel teil. Erst durch ihren Sohn erfuhrt sie so richtig, worauf sie sich da eingelassen hat: Gamer-Mama zockt seit 10 Jahren Candy Crush, nimmt versehentlich an der Meisterschaft teil und spielt um einen Haufen Geld

Ist das schon das Ende für die Mutter? Nein, Candy Crush hat inzwischen 17.720 Level (via candycrush.fandom.com ). Die Mutter kann also noch lange weiter spielen. Unter dem Beitrag auf Reddit finden sich auch andere Kinder, deren Eltern voll auf Candy Crush oder andere Gelegenheitsspiele auf dem Smartphone abfahren.

Candy Crush unterhält sie also wohl schon seit Jahren komplett kostenlos. Dabei soll die Marke laut eines Berichts von gamesmarkt.de über die Jahre Umsätze in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar erreicht haben. Umgerechnet sind das etwa 18,5 Milliarden Euro.

Was ist das für eine Errungenschaft? Auf Reddit erzählt ein Nutzer von seiner Schwiegermutter. Die Frau aus Japan sei aktuell bei Level 13.473 in Candy Crush. Dazu zeigt er ein Bild von der Übersichtskarte, auf der die Level des Puzzle-Spiels angezeigt werden.

